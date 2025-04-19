Βατικανό: Πάσχα με πλούσιο πολιτικό παρασκήνιο

Την Αγία Έδρα επισκέπτεται για το Πάσχα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς με την οικογένειά του. Θα ευοδωθούν οι προσπάθειές του για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο;



Ήδη χθες το απόγευμα ο Βανς είχε επισκεφθεί τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου παρακολούθησε τη Λειτουργία των Παθών της Μεγάλης Παρασκευής. Ο ίδιος είναι καθολικός και με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά αποφάσισαν να περάσουν το φετινό Πάσχα στη Ρώμη.



Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Βανς είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Πωλ Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ. Μετά τη συνάντηση η Αγία Έδρα ανέφερε σε ανακοινωθέν της ότι «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διεθνή κατάσταση, ιδίως για τις χώρες στις οποίες μαίνεται ο πόλεμος, υπάρχουν πολιτικές εντάσεις και δύσκολες ανθρωπιστικές καταστάσεις, με κύρια έμφαση στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, σε ανθρώπους στους οποίους στερήθηκε η ελευθερία».



Όπως υπογραμμίζει το Βατικανό, εκφράσθηκε η επιθυμία για «γαλήνια συνεργασία» ανάμεσα στο αμερικανικό κράτος και στην Καθολική Εκκλησία των Ηνωμένων Πολιτειών και αναγνωρίσθηκε το πολύτιμο έργο της, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια στους πιο ευάλωτους πολίτες.

«Οικουμενικότητα της αγάπης»

Πρόκειται για θέματα τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τον Πάπα Φραγκίσκο, για μία προσέγγιση που αποτελεί κύριο μέρος της διδαχής του. Πολλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν πως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Αργεντινός Πάπας δεν έκανε δεκτό, ούτε για πέντε λεπτά, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Ο ποντίφικας πρεσβεύει την οικουμενικότητα του εκκλησιαστικού μηνύματος και της χριστιανικής αγάπης. Το «νούμερο δυο» της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ θεωρεί ότι υπάρχει «ιεραρχία της αγάπης», την οποία πρέπει να εκφράζει, ο καθένας, πρώτα προς τους συμπολίτες του. Η πραγματική αδελφοσύνη αφορά και ξεκινά απ΄όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, είναι όμως η πάγια θέση του Φραγκίσκου.



Στη χθεσινή συνάντησή του Τζέι Ντι Βανς με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, πάντως, υπήρξε ευρύτατη σύμπτωση απόψεων. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Βανς, συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, αλλά και εμπορικά θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Πρόκειται για σαφή αναφορά στους εμπορικούς δασμούς.



Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση της Μελόνι προς τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί σύντομα τη Ρώμη και να συναντηθεί στην Αιώνια Πόλη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, η εφημερίδα La Repubblica γράφει σήμερα ότι η αντίδραση των Βρυξελλών, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι «χλιαρή». Προτιμούν, δηλαδή, η συνάντηση αυτή να γίνει στην έδρα της Κομισιόν.

Επίκαιρα μηνύματα στη Via Crucis

Στο Βατικανό, εν τω μεταξύ, όλα είναι έτοιμα για την αποψινή λειτουργία. Μένει να εξακριβωθεί αν ο Πάπας θα καταφέρει να δώσει το «παρών», έστω και για ένα μέρος της τελετής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ποντίφικας εξέφρασε την επιθυμία να χοροστατήσει στην αυριανή λειτουργία του Πάσχα και στη συνέχεια να ευλογήσει το πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά και αυτό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του.



Όσο για τη χθεσινή τελετή της «Via Crucis» στο Κολοσσαίο της Ρώμης, πολλοί σχολιαστές στάθηκαν ιδιαίτερα σε μία επιλογή του Ποντίφικα: τον ξύλινο Σταυρό του Μαρτυρίου του Ιησού σήκωσαν, μεταξύ των άλλων, μετανάστες και άτομα με ειδικές ανάγκες. «Ο κόσμος είναι κατακερματισμένος» και «η οικονομία του απάνθρωπη», υπογράμμισε ο Φραγκίσκος μέσω των «στοχασμών» της Μεγάλης Παρασκευής, που επιμελήθηκε ο ίδιος.





Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.