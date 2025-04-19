Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πασχαλινή εκεχειρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η ρωσική πλευρά θα «παγώσει» όλες τις εχθροπραξίες αρχής γενομένης από τις 18.00 ώρα Ελλάδας και έως τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, καλώντας το Κίεβο να κάνει το ίδιο.

«Εκτιμούμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμά μας», σημειώνει το Κρεμλίνο και προσθέτει: «Τα στρατεύματά μας πρέπει να είναι έτοιμα να αποκρούσουν πιθανές παραβιάσεις της εκεχειρίας και προκλήσεις από την Ουκρανία».

«Καθοδηγούμενη από ανθρωπιστικές σκέψεις, η ρωσική πλευρά κηρύσσει μια εκεχειρία για το Πάσχα σήμερα, από τις 18.00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) έως τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Δίνω εντολή να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Πούτιν, σε μια συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση.

«Η κατάσταση στο μέτωπο εξελίσσεται, τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται προς τα εμπρός», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ. «Η κατάσταση στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (έτσι αποκαλεί η Μόσχα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία) είναι ευνοϊκή για τη Ρωσία. Οι ενέργειες της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός θα δείξουν την ετοιμότητα της Ουκρανίας για ειρηνική διευθέτηση. Η Ρωσία ήταν πάντα έτοιμη για διαπραγματεύσεις και χαιρετίζει την επιθυμία των ΗΠΑ, της Κίνας και άλλων χωρών για μια δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης στον Γκεράσιμοφ να είναι έτοιμος να απαντήσει στις επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας, σε περίπτωση που αυτές λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Ακόμη, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία παραβίασε τη συμφωνία για τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές πάνω από 100 φορές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από τη μεριά του ότι δόθηκαν οδηγίες στους διοικητές σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. «Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ για ανθρωπιστικούς λόγους και θα τηρηθεί από τη ρωσική πλευρά υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί αμοιβαία από την Ουκρανία», προσθέτει το υπουργείο Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία απέρριψε προηγουμένως μια εκεχειρία 30 ημερών που πρότειναν οι ΗΠΑ και την οποία είχε αποδεχτεί η Ουκρανία.

Προσπάθειες εφαρμογής μίας εκεχειρίας λόγω του Πάσχα στην Ουκρανία έχουν ήδη γίνει δύο φορές, χωρίς επιτυχία, μετά την έναρξη της σύρραξης τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Απρίλιο του 2022, μια πρώτη απόπειρα προς αυτήν την κατεύθυνση, την οποία έκανε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας της άρνησης της Ρωσίας, που είχε κρίνει πως μια κατάπαυση του πυρός θα έδινε την ευκαιρία στον ουκρανικό στρατό να ανασυνταχθεί.

Τον επόμενο χρόνο, τον Ιανουάριο του 2023, ο πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος είχε προτρέψει τα δύο στρατόπεδα να διακόψουν τις εχθροπραξίες για το Πάσχα και η Ρωσία είχε κηρύξει μια εκεχειρία 36 ωρών, όμως η Ουκρανία την είχε καταγγείλει ως μια «παγίδα» και οι μάχες είχαν συνεχιστεί.

ΥΠΕΞ Ουκρανίας για Πούτιν: Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής: στην Τζέντα στις 11 Μαρτίου, συμφωνήσαμε σε μία άνευ όρων πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες. Η Ρωσία αρνήθηκε, και η ρωσική άρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη διαρκέσει 39 ημέρες. Αντ' αυτού, το καθεστώς της Μόσχας επέβαλε διάφορους όρους και αύξησε την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας, των πολιτών και των πολιτικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα», σημειώνει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πούτιν για πασχαλινή εκεχειρία.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ακόμη ότι «ο Πούτιν έκανε τώρα δηλώσεις για την υποτιθέμενη ετοιμότητά του για κατάπαυση του πυρός. 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Δυστυχώς, έχουμε μια μακρά ιστορία με τις δηλώσεις του να μην ακολουθούν τις πράξεις του. Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα εξετάσουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια. Η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει ανά πάσα στιγμή με την πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι από τον Μάρτιο. Θέλουμε να δούμε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματούν πραγματικά τα πυρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Καλούμε επίσης όλους τους εταίρους μας και τη διεθνή κοινότητα να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Μόνο οι πράξεις, όχι τα λόγια, αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται μόνο εξαιτίας της Ρωσίας».

Ζελένσκι: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή», δήλωσε από τη μεριά του μέσω X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για πασχαλινή εκεχειρία.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι αναφέρει:

Μόλις έλαβα μια αναφορά από τον Ανώτατο διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σήμερα, οι δυνάμεις μας συνέχισαν τη δραστηριότητά τους στο έδαφος της περιοχής του Κουρσκ και διατηρούν τις θέσεις τους. Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, οι πολεμιστές μας προχώρησαν και επέκτειναν τη ζώνη ελέγχου μας.

Όσο για μια ακόμη προσπάθεια του Πούτιν να παίξει με ανθρώπινες ζωές - αυτή τη στιγμή, οι σειρήνες για αεροπορικές επιδρομές ηχούν σε όλη την Ουκρανία. Στις 17:15, ρωσικά drones εντοπίστηκαν στον ουρανό μας. Η ουκρανική αεράμυνα και αεροπορία έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται για να μας προστατεύσουν. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed στον ουρανό μας αποκαλύπτουν την πραγματική στάση του Πούτιν απέναντι στο Πάσχα και στην ανθρώπινη ζωή.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι σήμερα ότι 277 Ουκρανοί στρατιωτικοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους από τη ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο της τελευταίας ανταλλαγής με τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη διαμεσολάβηση. Ανέφερε ότι συνολικά 4.552 Ουκρανοί - στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες - έχουν επιστρέψει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι είναι κοντά στην ανακατάληψη του Κουρσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εκδίωξε τις ουκρανικές δυνάμεις από ένα χωριό στην περιοχή του Κουρσκ, αφήνοντας μόνο έναν εναπομείναντα οικισμό στην περιοχή υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε το Σάββατο σε ανακοίνωσή του στο Telegram ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν το χωριό Ολέσνια, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακαταλάβουν το χωριό Γκόρναλ, το τελευταίο καταφύγιο του ουκρανικού στρατού στην περιοχή, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την απώλεια του Ολέσνια. Υπενθυμίζεται ότι τα στρατεύματα του Κιέβου κατέλαβαν μέρος της περιοχής του Κουρσκ σε αιφνιδιαστική επίθεση τον Αύγουστο.

Η κατάληψη του ρωσικού εδάφους νωρίτερα παρείχε στην Ουκρανία ένα πιθανό διαπραγματευτικό χαρτί στην πιθανή ανταλλαγή εδαφών, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει σε μεγάλο βαθμό τα εδάφη που κατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις τον Αύγουστο, μειώνοντας τις ελπίδες της Ουκρανίας για ανταλλαγή εδαφών.

