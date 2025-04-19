Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα - Σύντομα ο τρίτος γύρος

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σήμερα στη Ρώμη ολοκληρώθηκε έπειτα από 4 ώρες συνομιλιών, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν προβάλλοντας πλάνα από μια αντιπροσωπεία που αποχωρεί από το σημείο.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με τη διαμεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν μέσω του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Ιρανικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν πως οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον διεξήχθησαν σε μια «εποικοδομητική ατμόσφαιρα».

«Η ατμόσφαιρα των συνομιλιών ήταν εποικοδομητική», ανέφερε μία ανταποκρίτρια της ιρανικής τηλεόρασης, προσθέτοντας πως νέες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν «εντός των επόμενων ημερών».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim κάνει επίσης λόγο για μια «εποικοδομητική ατμόσφαιρα».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε επίσης από τη μεριά του ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ ήταν εποικοδομητικές και πρόσθεσε ότι ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο στο Ομάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.