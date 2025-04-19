Γενιά Ζ: Ένας στους δύο σκέφτεται να αλλάξει δουλειά

Εναλλαγή εργοδοτών αντί μακρόχρονης παραμονής στην ίδια εταιρεία. Ενώ η Γενιά Ζ στη Γερμανία θέλει να αλλάζει θέση εργασίας, οι Boomer μένουν δεκαετίες στον ίδιο εργοδότη.Σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους της αποκαλούμενης Γενιάς Ζ στη Γερμανία σκέπτεται να αλλάξει εργοδότη μέσα στο 2025. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Forsa για λογαριασμό του δικτύου επαγγελματικής δικτύωσης Xing με θέμα την προθυμία των εργαζομένων να αλλάξουν εργοδότη. Οι προσδοκίες των εργαζομένων από τους εργοδότες τους και οι λόγοι για την αναζήτηση νέας δουλειάς διαφέρουν σημαντικά από γενιά σε γενιά.



Σύμφωνα με την έρευνα, η προθυμία αλλαγής εργοδότη είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νεότερων εργαζομένων. Παρά το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι από Γενιά Ζ (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012) δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και η σταδιοδρομία τους είναι σύντομη, περισσότεροι από τους μισούς (54%) έχουν ήδη μια φορά αλλάξει εργοδότη και δεν είναι αρνητικοί σε περισσότερες αλλαγές στο μέλλον. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48%) μπορούν να φανταστούν ότι θα αλλάξουν εργοδότη το 2025, με το 11% να έχει ήδη βάλει μπρος μια αλλαγή.

Το 11% των Boomer παραμένουν πιστοί στον εργοδότη

Την ώρα που τα ποσοστά των λεγόμενων Millennial (όσων γεννήθηκαν δηλαδή μεταξύ 1981 και 1996) είναι παρόμοια με εκείνα της Γενιάς Ζ, μόνο περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους της Γενιάς Χ (όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980) δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν θέση εργασίας.



Μεταξύ των Boomer (1956-1964), το ποσοστό είναι 15%. Σχεδόν ένας στους δέκα από του Βοοmer (11%) έχει περάσει ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην ίδια εταιρεία.



«Στο ξεκίνημα μιας καριέρας, τα μισθολογικά άλματα στην αλλαγή εργοδότη ενδέχεται να είναι σημαντικά, γι' αυτό και οι νεότεροι έχουν ισχυρό κίνητρο να αλλάξουν δουλειά», λέει ο Γιούλιαν Σταλ, ειδικός της Xing για θέματα εργασίας.

Κόκκινη γραμμή οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Οι λόγοι αποχώρησης από μια εταιρεία διαφέρουν σημαντικά από γενιά σε γενιά. Ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δηλώνουν ότι θέλουν να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους κυρίως λόγω δυσαρέσκειας με τον προϊστάμενο, για νεότερους εργαζόμενους ο κύριος λόγος είναι οι αποδοχές.



Το 45% των ερωτηθέντων από τη Γενιά Ζ ανέφεραν έναν υπερβολικά χαμηλό μισθό ως καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή εργασίας. «Το αφήγημα ότι οι νεότεροι άνθρωποι αναζητούν πρωτίστως μια δουλειά που δίνει νόημα στη ζωή τους δεν ταιριάζει με τα δεδομένα της έρευνάς μας, είναι κλισέ», τονίζει ο Γιούλιαν Σταλ.



Οι γενιές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις προσδοκίες από πιθανούς νέους εργοδότες.Η ασφάλεια της θέσης εργασίας βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων σε όλες τις γενιές, με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να αποτελούν, ανεξάρτητα από την ηλικία των ερωτηθέντων, «κόκκινη γραμμή» στην αναζήτηση νέας θέσης εργασίας.



Η προθυμία αλλαγής εργοδότη σε όλες τις δημογραφικές ομάδες δεν παρουσιάζει αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε όλες τις «γενιές», περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι σήμερα ανοιχτός σε μια νέα θέση εργασίας ή έχει δρομολογήσει ήδη μια αλλαγή. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στη γερμανική αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί για τους εργαζόμενους και ο αριθμός των απλήρωτων θέσεων εργασίας περιορίστηκε το 2024, δείχνει έρευνα για την απασχόληση του Ινστιτούτου για την Αγοράς Εργασίας και Επαγγελματικών Ερευνών.



«Προφανώς, πολλοί στη Γερμανία αισθάνονται ότι δεν επηρεάζονται από τη στασιμότητα τη γερμανικής οικονομίας και είναι σχετικά αισιόδοξοι για την κατάστασή τους», αναφέρει ο Γιούλιαν Σταλ της Xing.



