Ο κόσμος γυρίζει ανάποδα... Τα τελευταία 24ωρα διαφαίνεται μία απότομη αλλαγή, μία πραγματική ανατροπή, στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να... ρίξει εκ νέου τα ζάρια, δοκιμάζοντας μία εντελώς ανατρεπτική συνταγή, στρέφοντας τα βέλη του κατά της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας, την ίδια στιγμή που προσφέρει γέφυρα αποκλιμάκωσης, ακόμη και συνεργασίας, στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρι Πούτιν.

Η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς από το βήμα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, περισσότερο έμοιαζε με το άνοιγμα μετώπου κατά της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας και πολύ λιγότερο με συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας, έναντι της ρωσικής απειλής.

Τα «μαθήματα δημοκρατίας» του Τζέι Ντι Βανς προκάλεσε την οργή της γερμανικής -ιδιαίτερα τονίζουμε- πολιτικής ηγεσίας, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να απαντά έντονα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο και τον υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, να απορρίπτει την κριτική του.

Ακόμη πιο σκληρός ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος, απευθυνόμενος στον Τζέι Ντι Βανς, του είπε... «κοίτα τη δουλειά σου, έχεις να κάνεις πολλά στην Αμερική».

Χάμπεκ σε Βανς: Να κοιτάς τη δουλειά σου

«Να κοιτάς την δουλειά σου, υπάρχουν αρκετά να κάνεις στις ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ, απαντώντας στην κριτική που άσκησε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

«Αυτό που έκανε ο Τζέι Ντι Βανς δεν ήταν δική του δουλειά. Αυτό πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα. Δεν είναι δική σου δουλειά. Να κοιτάς τη δουλειά σου, υπάρχουν αρκετά να κάνεις στις ΗΠΑ», τόνισε ο κ. Χάμπεκ σε συνέντευξή του στα δίκτυα RTL/n-tv και κατηγόρησε τον αμερικανό αντιπρόεδρο ότι «ταυτίστηκε ρητορικά και πολιτικά με τους απολυταρχικούς». Σε δηλώσεις του προς το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο υποψήφιος των Πρασίνων ανέφερε ότι με την ομιλία του ο κ. Βανς «τελείωσε τις δυτικές αξίες» και επισήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιπροσωπεύει διαφορετικές αξίες και έχει διαφορετική πολιτική αντίληψη από αυτήν που οι ΗΠΑ προηγουμένως μοιράζονταν με την Ευρώπη. Τώρα πρέπει η Ευρώπη να αντιδράσει με αυτοπεποίθηση, συνέχισε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ: «Δεν πρέπει τώρα να τρέμουμε. Ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε κάθε λόγο να πούμε: Αυτός δεν είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, δεν είναι το Σύνταγμά μας, μην ανακατεύεσαι».

Μερτς: Απορρίπτω την κριτική του Τζέι Ντι Βανς

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέρριψε κατηγορηματικά την κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ενώ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, ακόμη και με συστήματα Taurus, «εντός ευρωπαϊκού πλαισίου».

«Σεβόμαστε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και των εκλογών του Κογκρέσου στις ΗΠΑ και αναμένουμε ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν το ίδιο εδώ», δήλωσε ο κ. Μερτς από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, στο πλαίσιο συζήτησης για την στήριξη της Ουκρανίας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η ελευθερία γνώμης παραμένει ελευθερία γνώμης, αλλά οι ψευδείς ειδήσεις, η ρητορική μίσους και οι εγκληματικές δηλώσεις θα υπόκεινται επίσης σε κανόνες». Ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) αντέστρεψε μάλιστα την κριτική του αμερικανού αντιπροέδρου, αναφερόμενος στον αποκλεισμό του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press από τον Λευκό Οίκο επειδή δεν χρησιμοποίησε το όνομα «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού, όπως ορίζει ο πρόεδρος Τραμπ. «Δεν θα διώχναμε ποτέ δημοσιογράφους από την ενημέρωση Τύπου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της στήριξης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι η ρωσική επίθεση δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά ολόκληρη την ευρωπαϊκή τάξη, όπως αυτή οικοδομήθηκε μετά το 1945. «Για αυτό στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε και ανέδειξε επίσης την ανάγκη το Κίεβο να μπορεί να διαπραγματευτεί την ειρήνη από θέση ισχύος, ενώ υποστήριξε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Επιπλέον,«μόνο από κοινού οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να λάβουν μια τέτοια απόφαση», συνέχισε, για να τονίσει: «Στην τελευταία σύνοδο κορυφής, υπήρξε συμφωνία εντός του ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει την προοπτική ένταξης. Εάν πρόκειται αυτό να αλλάξει, το ΝΑΤΟ πρέπει να το κάνει από κοινού».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο ίδιος θα συμφωνούσε στην παράδοση συστήματος Taurus στην Ουκρανία, κάτι που απορρίπτει έως τώρα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι τόσο η προσωπική του θέση όσο και αυτή του κόμματός του είναι υπέρ της παράδοσης, αλλά διευκρίνισε ότι «θα πρέπει αυτό να γίνει συντονισμένα, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην επόμενη Bundestag θα έχει διαμορφωθεί η αναγκαία πλειοψηφία.

Σολτς: «Θα αποφασίσουμε μόνοι μας πώς θα συνεχίσουμε τη Δημοκρατία μας»

Απάντηση προς τον Αμερικανό αντιπρόεδρό, Τζέι Ντι Βανς έδωσε κατά στο ξεκίνημα της ομιλίας του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς λέγοντας πως «θα αποφασίσουμε μόνοι μας πώς θα συνεχίσουμε τη Δημοκρατία μας» και πως δεν θα δεχτεί ανθρώπους που «επεμβαίνουν στη δημοκρατία μας».

Ο καγκελάριος ευχαρίστησε πάντως τον αμερικανό αντιπρόεδρο για την επίσκεψή του, χθες, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου και του υπενθύμισε ότι «το "Ποτέ Ξανά!" είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από την γερμανική ιστορία, αλλά η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) είναι ένα κόμμα που εξυμνεί τον εθνικοσοσιαλισμό ως μια "κουτσουλιά" στην γερμανική ιστορία».

«Η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δημοκρατία, και ως ισχυρή δημοκρατία, είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι η ακροδεξιά πρέπει να είναι εκτός πολιτικού ελέγχου και από διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία μαζί τους», είπε. «Απορρίπτουμε πραγματικά κάθε ιδέα συνεργασίας μεταξύ κομμάτων, άλλων κομμάτων και αυτών των ακροδεξιών κομμάτων».

«Ο εθνικοσοσιαλισμός και τα τερατώδη εγκλήματά του υποβαθμίζονται από μέλη της AfD», σημείωσε, αναφερόμενος εμμέσως στην δήλωση του πρώην αρχηγού του κόμματος Αλεξάντερ Γκάουλαντ, ο οποίος είχε περιγράψει την ναζιστική περίοδο ως «κουτσουλιά στην γερμανική ιστορία».

«Γι' αυτό δεν θα δεχθούμε να επέμβουν ξένοι στη δημοκρατία μας, στις εκλογές μας, στην δημοκρατική διαμόρφωση γνώμης. Αυτό δεν αρμόζει - ειδικά όχι σε φίλους και συμμάχους και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά: Εμείς οι ίδιοι θα αποφασίσουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια με τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε ο Όλαφ Σολτς.

Παρόλη την ένταση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην διατλαντική συνεργασία και επανέλαβε την θέση του για αύξηση των αμυντικών δαπανών με παράλληλη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων. Με μόνιμη παραγωγή των πιο σημαντικών τύπων πυρομαχικών και όπλων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, λέω ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τη διατλαντική ενοποίηση των αμυντικών μας βιομηχανιών και θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε νέο αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό στο μέλλον», τόνισε.

Για την Ουκρανία

Σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι θα στηρίζουν την Ουκρανία όσο είναι απαραίτητο, ακόμα και πέρα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία» και τόνισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν καμία ειρήνη που απλά υπαγορεύεται.

«Θα υπάρξει ειρήνη μόνο εάν διασφαλιστεί η κυριαρχία της Ουκρανίας», είπε.

«Μια ισχυρή Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης είναι ένα δυνατό μήνυμα στον Πούτιν» σχολίασε.

Επισήμανε επίσης ότι «δεν θα δεχθούμε καμία λύση που οδηγεί σε αποσύνδεση της ευρωπαϊκής και αμερικανικής ασφάλειας. Μόνο ένα άτομο θα ωφεληθεί από αυτό: ο Πρόεδρος Πούτιν. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπήσουμε αυτά τα συμφέροντα με σιγουριά και ενότητα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις».

Ο Σολτς είπε ότι για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά εάν επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή, οι υποστηρικτές του Κιέβου «πρώτα απ' όλα» χρειάζεται να «χτίσουν» τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο μέλλον.

Υπέρ της άρσης του «φρένου χρέους»

Ο κ. Σολτς τάχθηκε εκ νέου υπέρ της άρσης του «φρένου χρέους» με το σκεπτικό της «έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο περαιτέρω εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων και η στήριξη στη Ουκρανία.

Όπως είπε είναι σίγουρος ότι η μελλοντική ηγεσία της χώρας, που θα καθοριστεί στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, θα εφαρμόσει αυτές τις εξαιρέσεις για να χαλαρώσει το λεγόμενο φρένο χρέους.

Προέβλεψε επίσης ότι η μελλοντική κυβέρνηση της Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εξαίρεση για τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια όταν βρεθεί αντιμέτωπη με το συνταγματικό όριο της χώρας για το ομοσπονδιακό δημόσιο χρέος.

Για να επιτευχθεί η πρόβλεψη του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, θα πρέπει, εξήγησε, να δαπανηθούν επιπλέον 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2028. «Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό και όποιος το ισχυρίζεται, δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

