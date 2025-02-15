Ο ηγέτης της γερμανικής συντηρητικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς ενώθηκε με τους εγχώριους πολιτικούς του αντιπάλους σήμερα Σάββατο καταδικάζοντας την επίθεση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στη ρητορική μίσους και την ακροδεξιά, αναφέρει το Reuters.

«Εμμένουμε στους κανόνες που επιβάλλονται από τους δημοκρατικούς θεσμούς μας», είπε ο Μερτς σε μια συζήτηση στο πάνελ στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

Η Γερμανία είναι ένθερμος υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου «αλλά οι ψευδείς ειδήσεις και η ρητορική μίσους υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Ο κύριος πολιτικός του αντίπαλος, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς νωρίτερα το Σάββατο επέπληξε έντονα την επίθεση του Βανς για το πώς οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες για πολιτική επιρροή από ακροδεξιές ομάδες όπως το γερμανικό AfD

Πηγή: skai.gr

