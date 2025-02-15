Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Σερβία με εκατοντάδες πολίτες να διαδηλώνουν εδώ και τρεις μήνες ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό, την 1η Νοεμβρίου του 2024 που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Η πόλη Κραγκούγεβατς αποτελεί σήμερα το επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Φοιτητές από το Βελιγράδι, το Νόβι Σαντ, τη Νις, το Νόβι Πάζαρ και άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές φτάνουν στο Κραγκούγεβατς. Εχθές το βράδυ έφτασαν στην πόλη φοιτητές από όλα τα δημόσια πανεπιστήμια οι οποίοι συμμετείχαν σε πεζοπορία που διήρκησε τέσσερεις ημέρες.

Στο Κραγκούγεβατς τους υποδέχθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χιλιάδες πολίτες. Σήμερα στις 9:00 η ώρα το πρωί ξεκίνησε ο αποκλεισμός της πόλης που θα διαρκέσει 15 ώρες, μία ώρα για κάθε ένα από τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Βασικό τους αίτημα είναι να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σταθμού που είχε ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από την τραγωδία. Η εξέγερση των φοιτητών έχει και κοινωνικό χαρακτήρα αφού διεκδικούν τον σεβασμό του Συντάγματος και του κράτους δικαίου όπου θα υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σαφής διαχωρισμός των εξουσιών.

Η πόλη Κραγκούγεβατς δεν επελέγη τυχαία. Σήμερα η Σερβία γιορτάζει την επέτειο της πρώτης εξέγερσης κατά του οθωμανικού ζυγού το 1804 αλλά και την ψήφιση, το 1835, από τη λαϊκή εθνοσυνέλευση που συνεδρίασε στο Κραγκούγεβατς, του πρώτου Συντάγματος. Το Σύνταγμα εκείνο καθόριζε τη λειτουργία του αυτόνομου, υπό οθωμανική κυριαρχία, Πριγκιπάτου της Σερβίας. Ήταν πολύ προοδευτικό για την εποχή αφού γινόταν διαχωρισμός των εξουσιών κάτι που διεκδικούν και σήμερα οι φοιτητές στη Σερβία.

Σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Κραγκούγεβατς μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών που φτάνουν από όλες τις περιοχές της χώρας.

Με αφορμή την εθνική εορτή το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα διοργανώνει συγκέντρωση στην πόλη Σρέμσκα Μιτροβίτσα στη Βοϊβοντίνα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση. Ο Βούτσιτς σε βίντεο που ανήρτησε στο instagram και όπου φαίνεται να ετοιμάζει σάντουιτς για τους πολίτες, αναφέρει ότι «αυτά πληρώνονται από τον ίδιο και το κόμμα του και όχι από την USAID και την NED». Σαφής υπαινιγμός του Βούτσιτς ο οποίος υποστηρίζει ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

