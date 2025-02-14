Λογαριασμός
Συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με την επικεφαλής της γερμανικής ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ στο Μόναχο

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σχολίασε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις επερχόμενες εκλογές

Γερμανία: Συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου επειδή η AfD δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ZDF.

Στην ομιλία του στη διάσκεψη, που «πάγωσε» τους Ευρωπαίους, ο Βανς φάνηκε να υποστηρίζει την AfD όταν ζήτησε να πέσουν τα πολιτικά «τείχη προστασίας», μια σαφή αναφορά στη συναίνεση μεταξύ των γερμανικών κομμάτων να μην συνεργαστούν με την ακροδεξιά.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σχολίασε ότι ο Βανς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις επερχόμενες εκλογές. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για ξένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από φιλικές ξένες χώρες, να παρεμβαίνουν τόσο έντονα σε μια προεκλογική εκστρατεία εν μέσω εκλογικής περιόδου» σημείωσε ο Γερμανός αξιωματούχος. 

Η ίδια η Βάιντελ χαιρέτισε τις δηλώσεις υποστήριξης του Βανς αναρτώντας τες στο X .

