Γερμανία: Συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου επειδή η AfD δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ZDF.



Στην ομιλία του στη διάσκεψη, που «πάγωσε» τους Ευρωπαίους, ο Βανς φάνηκε να υποστηρίζει την AfD όταν ζήτησε να πέσουν τα πολιτικά «τείχη προστασίας», μια σαφή αναφορά στη συναίνεση μεταξύ των γερμανικών κομμάτων να μην συνεργαστούν με την ακροδεξιά.



Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σχολίασε ότι ο Βανς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις επερχόμενες εκλογές. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για ξένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από φιλικές ξένες χώρες, να παρεμβαίνουν τόσο έντονα σε μια προεκλογική εκστρατεία εν μέσω εκλογικής περιόδου» σημείωσε ο Γερμανός αξιωματούχος.

Η ίδια η Βάιντελ χαιρέτισε τις δηλώσεις υποστήριξης του Βανς αναρτώντας τες στο X .

Excellent speech! "There's no room for firewalls!"

Die beeindruckende Rede von @JDVance in München - natürlich ohne jeden Applaus von CDU, CSU, SPD & Grünen - jetzt ansehen und anhören. Mit deutschen Untertiteln! #Sicherheitskonferenz pic.twitter.com/UQ95r1JLf2 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 14, 2025

"An die Demokratie zu glauben bedeutet, zu verstehen, dass jeder unserer Bürger Weisheit besitzt und eine Stimme hat."

"To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice."

@JDVance #Sicherheitskonferenz #München #Vance pic.twitter.com/Bif5ZFbk39 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 14, 2025

