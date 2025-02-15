Η φετινή Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου (MSC) υποτίθεται ότι αφορούσε κυρίως δύο πράγματα: πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία χωρίς να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ρωσίας και πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα.

Αλλά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ξόδεψε το χρόνο του στο βήμα στη Συνδιάσκεψη του Μονάχου χωρίς να αναφερθεί σε κανένα από τα δύο ζητήματα.

Αντίθετα, σόκαρε τους πάντες την Παρασκευή με την επίθεση που πραγματοποίησε κατά των συμμάχων της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, καταγγέλλοντας την παραπληροφόρηση και τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου.

Όπως σχολιάζει το BBC ήταν ένα περίεργο 20λεπτο στο οποίο επικρατούσε μόνο σιωπή αφού η ομιλία του «πάγωσε» τους Ευρωπαίους που δεν ανέμεναν μια τέτοια επίθεση.

Ακόμη και ένα αστείο που έκανε λέγοντας,«αν η αμερικανική δημοκρατία μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια από τις επιπλήξεις της Γκρέτα Τούνμπεργκ, εσείς μπορείτε να επιβιώσετε μερικούς μήνες από τον Ίλον Μασκ» δεν κατάφερε να προκαλέσει γέλιο.

Κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι υποχωρούν από τις αξίες τους και αγνοούν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για τη μετανάστευση και την ελευθερία του λόγου.

Το ερώτημα είναι σε ποιους απευθυνόταν πραγματικά ο Βανς;

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχαν «μια καλή συζήτηση», σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο οποίος όπως είπε σηματοδότησε «την πρώτη μας συνάντηση, όχι την τελευταία, είμαι σίγουρος». Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε την ανάγκη για την Ουάσιγκτον και το Κίεβο να μιλήσουν περισσότερο και να συνεργαστούν «για να προετοιμάσουν το σχέδιο [για το πώς να σταματήσει ο Πούτιν και να τελειώσει ο πόλεμος».

«Θέλουμε, πραγματικά, θέλουμε πολύ ειρήνη. Χρειαζόμαστε όμως πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η ομιλία του Βανς ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά έβγαλε το χαλί από τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας παραδεχόμενος, μέσω του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ότι η αποκατάσταση του εδάφους της Ουκρανίας στο σημείο που ήταν πριν από την πρώτη ρωσική εισβολή το 2014 απλώς «δεν είναι ρεαλιστική».

Οι ΗΠΑ διέλυσαν επίσης τις ελπίδες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μια βασική φιλοδοξία του Προέδρου Ζελένσκι, και απέκλεισαν την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για να βοηθήσουν στην προστασία των συνόρων της Ουκρανίας την επόμενη φορά που η Ρωσία αποφασίσει να εισβάλει.

Εν όψει της διάσκεψης του Μονάχου, η Ευρώπη έμεινε έκπληκτη από την είδηση ​​ότι ο Τραμπ είχε μια φαινομενικά εγκάρδια τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών με τον Πούτιν, τερματίζοντας έτσι απότομα το τριετές πάγωμα της Δύσης στις συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη που υπήρχε από την εποχή της εισβολής του 2022.

Ο φόβος στο Μόναχο μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και των αντιπροσωπειών τους είναι ότι στη βιασύνη του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ο Πούτιν θα βγει νικητής, ισχυρότερος και σχεδιάζει να καταλάβει περισσότερα αγροτεμάχια στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

