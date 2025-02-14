Σοκαρισμένοι δηλώνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την ομιλία του Τζέι Ντι Βανς στη διάσκεψη του Μονάχου.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός βουλευτής Ολέκσιγι Γκοντσαρένκο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, σχολίασε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί για την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ είναι «η πλήρης ταπείνωση όλων των Ευρωπαίων ηγετών».

«Οι άνθρωποι στην αίθουσα είναι σοκαρισμένοι», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

«Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Βανς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι γραφειοκράτες κοιτάζονταν μεταξύ τους και δεν ακούστηκαν σχεδόν καθόλου χειροκροτήματα».

For most of Vance's speech, the European leaders and bureaucrats looked at each other, and there was almost no applause. — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) February 14, 2025

Έξαλλος ο Πιστόριους - Ικανοποίηση από AfD και BSW

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας προκαλεί ήδη η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Για απαράδεκτες δηλώσεις έκανε λόγο ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ενώ οι αρχηγοί της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) έσπευσαν να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για τα σχόλια του αμερικανού αντιπροέδρου.

«Τέθηκε υπό αμφισβήτηση η δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλάει για ακύρωση της δημοκρατίας. Και αν τον κατάλαβα σωστά, συγκρίνει τις συνθήκες σε τμήματα της Ευρώπης με απολυταρχικά καθεστώτα, αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο κ. Πιστόριους, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag Μάσκους Φέρμπερ σχολίασε ότι «τουλάχιστον τώρα ξέρουμε τι να περιμένουμε από την Ουάσιγκτον, διχασμό αντί για συμφιλίωση» και πρόσθεσε: «Άκουσα κάποιον σε προεκλογικό αγώνα. Θα ήθελα να είχα ακούσει έναν αντιπρόεδρο».

Ενθουσιώδης ήταν αντιθέτως η αντίδραση της αρχηγού της AfD Αλίς Βάιντελ, η οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική» και «εντυπωσιακή» την ομιλία του Τζέι Ντι Βανς και παρέθεσε αποστροφή του λόγου του Αμερικανού αντιπροέδρου: «Δεν υπάρχουν τείχη πυρός στη δημοκρατία», ενώ σχολίασε ότι δεν χειροκρότησαν τον κ. Βανς οι εκπρόσωποι των CDU, CSU, SPD και Πρασίνων.

Σχεδόν στο ίδιο πνεύμα, η αρχηγός της BSW Ζάρα Βάγκενκνεχτ δήλωσε ότι «θα πρέπει να ήταν σοκ για το ευρωπαϊκό κατεστημένο που εξαρτάται από τις ΗΠΑ το γεγονός ότι τους επικρίνει ένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ για θέματα ελευθερίας του λόγου και την κουλτούρας ακύρωσης». Ωστόσο, ο κ.Βανς, συνέχισε η κυρία Βάγκενκνεχτ, «δεν είπε σχεδόν τίποτα για το κεντρικό ζήτημα της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτό δεν ήταν αρκετό».

Κάλας: «Οι ΗΠΑ σαν να προσπαθούν να τσακωθούν μαζί μας»

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε την Παρασκευή ότι η ομιλία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «προσπαθούν να τσακωθούν» με την Ευρώπη.

«Ακούγοντας αυτή την ομιλία, προσπαθούν να τσακωθούν μαζί μας και εμείς δεν θέλουμε να τσακωθούμε με τους φίλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάλας στο Μόναχο.

Η Κάλας πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μεγαλύτερες απειλές όπως η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

