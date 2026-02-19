Τζιχαντιστές της οργάνωσης Λακουράουα σκότωσαν χθες, Τετάρτη, δεκάδες ανθρώπους σε επιθέσεις με στόχο επτά χωριά της πολιτείας Κέμπι στη βορειοδυτική Νιγηρία, σύμφωνα με την αστυνομία και μια εμπιστευτική έκθεση ασφαλείας την οποία είδε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αύξηση της βίας από τζιχαντιστικές οργανώσεις και ληστοσυμμορίτες στη διάρκεια των τελευταίων μηνών στη Νιγηρία έχει προκαλέσει την οργή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικά αεροπορικά πλήγματα σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές ανήμερα των Χριστουγέννων στη βόρεια πολιτεία Σοκότο, γειτονική της πολιτείας Κέμπι, με στόχο τζιχαντιστές.

«Δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι κάτοικοι των χωριών Μαμούνου, Αουασάκα, Τουνγκάν Τσόχο, Μακανγκάρα, Κάνζο, Γκορούν Ναϊντάλ και Νταν Μάι Άγκο κινητοποιήθηκαν για να αντισταθούν στους επιτιθέμενους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Κέμπι, ο Μπασίρ Ουσμάν, σχετικά με τις επιθέσεις στα επτά χωριά.

Στην έκθεση ασφαλείας αναφέρεται ότι περισσότεροι από «30 άμαχοι σκοτώθηκαν» σε πέντε διαφορετικά χωριά.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στη διοικητική περιφέρεια της Αρέουα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας, αποτελούμενες από αστυνομικούς, στρατιωτικούς και τοπικούς πολιτοφύλακες, κινητοποιήθηκαν αμέσως στις ζώνες που επλήγησαν και περίπολοι και συντονισμένες επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για να συλληφθούν οι υπεύθυνοι», δήλωσε ο Μπασίρ Ουσμάν.

Εδώ και μερικά χρόνια, η εμφάνιση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Λακουράουα στη βορειοδυτική Νιγηρία έχει αυξήσει τη βία στην περιοχή, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις των πολιτειών να στρατολογήσουν περισσότερους πολιτοφύλακες.

Ορισμένοι ερευνητές τεκμηρίωσαν πρόσφατα μια σχέση ανάμεσα στη Λακουράουα και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο Νίγηρα και Μαλί, αν και άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί.

Από το 2009, η τζιχαντιστική εξέγερση στη Νιγηρία, που διεξάγεται κυρίως από την Μπόκο Χαράμ και την ανταγωνιστική της παράταξη Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP), έχει στοιχίσει τη ζωή σε 40.000 ανθρώπους ενώ δύο εκατομμύρια έχουν εκτοπισθεί στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.