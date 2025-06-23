Τη βαθύτατη οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα (Dwel’a) της Δαμασκού, στη Συρία, εξέφρασε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη Ι’, το βράδυ της Κυριακής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στη Μ. Βρεταννία, καταδίκασε απερίφραστα τη βομβιστική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό. Επεσήμανε δε ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια, και μάλιστα εναντίον θρησκευτικών τόπων, στην πραγματικότητα στρέφεται κατά της ειρηνικής συνυπάρξεως λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των αθώων θυμάτων της επίθεσης και ζήτησε από τον Μακαριώτατο να διαβιβάσει προς τους οικογενείς αυτών τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράστασή του. Επίσης, ευχήθηκε ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών.

