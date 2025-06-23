Επίθεση σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία

«Η επίθεση στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό προκαλεί τον αποτροπιασμό μας, όπως και τη βαθύτατη θλίψη μας για τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Αναδεικνύει επίσης, με τραγικό για μία ακόμη φορά τρόπο, την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής».

Αυτό αναφέρει με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη χθεσινή επίθεση καμικάζι στην εκκλησία με 22 νεκρούς.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη Ι' και στο ποίμνιό του» προσθέτει.



Πηγή: skai.gr

