Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε «μεγάλη αισιοδοξία» ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα διατηρηθεί, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση της Τετάρτης στην Ιερουσαλήμ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Βανς βρίσκεται στο Ισραήλ για να στηρίξει την εκεχειρία, για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και να προωθήσει τα σχέδια μεταπολεμικής ανασυγκρότησης της Γάζας, σημειώνει το AFP.

Αισιοδοξεί ο Βανς

Παρά τις ανησυχίες του Ισραήλ ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία για να επαναβεβαιώσει την κυριαρχία της στη Γάζα, ο Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα θέσει προθεσμία για την αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας που μεσολάβησε η Αμερική.

Αυτό συνέβη μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι σύμμαχοι στην περιοχή θα εισβάλουν στη Γάζα για να εξαλείψουν τη Χαμάς, αν αυτή δεν συμμορφωθεί με την εκεχειρία.

«Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα με κάνει να είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η εκεχειρία θα κρατήσει», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κιριάτ Γκατ, όπου μια αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εποπτεύει την εκεχειρία στη Γάζα.

«Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Θα χρειαστεί συνεχής προσπάθεια. Θα χρειαστεί συνεχής παρακολούθηση και εποπτεία», πρόσθεσε.

Ο Βανς θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τετάρτη στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν για την εκεχειρία, ενώ δεν λείπουν οι εντάσεις, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι χρειάζεται χρόνο και τεχνική βοήθεια για να βρει τους υπόλοιπους νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους κάτω από τα ερείπια της Λωρίδας της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή, σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εχθροπραξίες από την έναρξη της εκεχειρίας. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, προκαλώντας μια σειρά από αντίποινα, μεταξύ των οποίων και αεροπορικά χτυπήματα.

Πριν από την άφιξη του Βανς, ο Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στη Χαμάς.

«Πολλοί από τους ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στη Μέση Ανατολή και στις περιοχές γύρω από τη Μέση Ανατολή... με ενημέρωσαν ότι θα χαιρέτιζαν την ευκαιρία, κατόπιν αιτήματός μου, να εισέλθουν στη Γάζα με ισχυρές δυνάμεις και να «ισιώσουν τη Χαμάς» αν η Χαμάς συνεχίσει να ενεργεί κακώς», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Πολύ, πολύ εύθραυστο»

Κατά την έναρξη λειτουργίας ενός κοινού αμερικανο-ισραηλινού Κέντρου Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων στο νοτιοδυτικό Ισραήλ, ο Βανς ενέκρινε τον αφοπλισμό της Χαμάς, αλλά υποβάθμισε την πίεση του Ισραήλ για τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης προθεσμίας.

«Δεν πρόκειται να κάνω αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνει, δηλαδή να θέσω μια σαφή προθεσμία, επειδή πολλά από αυτά τα θέματα είναι δύσκολα», δήλωσε.

Ο Βανς είπε επίσης ότι δεν θα αποσταλούν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν σε «χρήσιμο συντονισμό».

Το μέλλον της Χαμάς αποτελεί βασικό σημείο διαμάχης, καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αποκλείει τον ρόλο της οργάνωσης στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, αν και η οργάνωση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεσμεύεται να τηρήσει τη συμφωνία.

Ωστόσο, έχει αντισταθεί στην ιδέα του αφοπλισμού και έχει προχωρήσει στην επαναφορά του ελέγχου της στους δρόμους της Γάζας από την έναρξη της εκεχειρίας, συγκρουόμενη με ένοπλες φατρίες.

«Το μόνο πράγμα που εμποδίζει το Ισραήλ να καταστρέψει περαιτέρω τη Γάζα είναι ο Τραμπ», δήλωσε η Mairav Zonszein, ανώτερη αναλύτρια στο International Crisis Group.

«Ο Νετανιάχου λέει ορισμένα πράγματα για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, αλλά κάνει άλλα πράγματα, και η εκεχειρία είναι πολύ, πολύ εύθραυστη», σημείωσε.

Η Zonszein πρόσθεσε ότι το μέλλον της Χαμάς «εξακολουθεί να είναι κάτι που απασχολεί πολύ τους Ισραηλινούς».

Παρά τις συγκρούσεις, η Χαμάς συνέχισε να παραδίδει τα λείψανα των νεκρών ομήρων σε μικρούς αριθμούς, ως μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι σωροί δύο ακόμη ομήρων που επιστράφηκαν την προηγούμενη ημέρα είχαν ταυτοποιηθεί.

Πριν από αυτό, η Χαμάς είχε παραδώσει 13 από τα 28 πτώματα ομήρων που είχε δεσμευτεί να επιστραφούν βάσει της συμφωνίας, αλλά δήλωσε ότι η αναζήτηση παρεμποδίζεται από το επίπεδο της καταστροφής στην περιοχή.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι διευκόλυνε την Τρίτη τη μεταφορά των σωμάτων 15 Παλαιστινίων από το Ισραήλ στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 165.

Αισιόδοξη για την εκεχειρία η Χαμάς

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με την Αίγυπτο και το Κατάρ, εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

«Αυτό που ακούσαμε από τους μεσολαβητές και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μας διαβεβαιώνει ότι ο ισραηλινός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει τελειώσει», δήλωσε ο αλ-Χάγια.

