Ο Μπαχτσελί επιμένει: Η «ΤΔΒΚ» να γίνει η 82η πόλη της Τουρκίας - «Σεβαστείτε τη βούληση των Τουρκοκυπρίων», λέει η αντιπολίτευση 

Πρότεινε «το κοινοβούλιο της "ΤΔΒΚ" να ανακοινώσει πως δεν θα δεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών και να πάρει απόφαση προσάρτησης στην Τουρκία»

Ντεβλέτ Μπαχτσελί

Συνεχίζει να αμφισβητεί την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επιμένοντας ότι η μοίρα τους δεν μπορεί να καθοριστεί από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και επαναλαμβάνοντας ότι τα Κατεχόμενα πρέπει να ενωθούν με την Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Οι εκλογές στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" διεξήχθησαν με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής. Η μοίρα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να καθοριστεί από αυτό το ποσοστό», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. 

Συνεχίζοντας τόνισε: «Η 81η πόλη μας είναι η Ντούζτζε, τώρα η 82η πόλη μας να γίνει η "ΤΔΒΚ". Αυτό είναι θέμα ζωής ή θανάτου».

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν πρότεινε, μάλιστα, «το κοινοβούλιο της "ΤΔΒΚ" να συνεδριάσει, να ανακοινώσει πως δεν θα δεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών και να πάρει απόφαση προσάρτησης στην Τουρκία».

Αντιπολίτευση: «Σεβαστείτε τη βούληση των Τουρκοκυπρίων»

Η εμμονή Μπαχτσελί έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Όταν σε όλο τον κόσμο λέτε: "αναγνωρίστε την 'ΤΔΒΚ', τότε πρώτα να την αναγνωρίσετε εσείς. Θα σεβαστείτε πρώτα εσείς τη βούλη του λαού εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.
 

