Συνεχίζει να αμφισβητεί την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επιμένοντας ότι η μοίρα τους δεν μπορεί να καθοριστεί από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και επαναλαμβάνοντας ότι τα Κατεχόμενα πρέπει να ενωθούν με την Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Οι εκλογές στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" διεξήχθησαν με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής. Η μοίρα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να καθοριστεί από αυτό το ποσοστό», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.

Συνεχίζοντας τόνισε: «Η 81η πόλη μας είναι η Ντούζτζε, τώρα η 82η πόλη μας να γίνει η "ΤΔΒΚ". Αυτό είναι θέμα ζωής ή θανάτου».

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν πρότεινε, μάλιστα, «το κοινοβούλιο της "ΤΔΒΚ" να συνεδριάσει, να ανακοινώσει πως δεν θα δεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών και να πάρει απόφαση προσάρτησης στην Τουρκία».

Αντιπολίτευση: «Σεβαστείτε τη βούληση των Τουρκοκυπρίων»

Η εμμονή Μπαχτσελί έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Όταν σε όλο τον κόσμο λέτε: "αναγνωρίστε την 'ΤΔΒΚ', τότε πρώτα να την αναγνωρίσετε εσείς. Θα σεβαστείτε πρώτα εσείς τη βούλη του λαού εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.