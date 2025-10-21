Αισιόδοξος ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα θα κρατήσει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την Τρίτη, πραγματοποίησε ταξίδι στο Ισραήλ.

«Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, μου δίνει μεγάλη ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός πρόκειται να κρατήσει», τόνισε και συνέχισε: «Δεδομένης της ιστορίας της σύγκρουσης, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Νιώθω πολύ αισιόδοξος. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει; Όχι».

«Χάρη στους εταίρους μας, τόσο στο Ισραήλ, αλλά σε όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου, την Ινδονησία, την Τουρκία, κάνουμε κάτι καταπληκτικό εδώ».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «όλοι έχουν να διαδραματίσουν ρόλο, όσον αφορά τις χώρες που θα συνεισφέρουν στην ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα».

«Τα στρατεύματα που θα βρίσκονται στο έδαφος της Γάζας, θα προκύψουν από συμφωνία με το Ισραήλ. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει τις δικές του απόψεις σχετικά με αυτό. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν εδώ», τόνισε.

Αναφερόμενος στην επιστροφή των σορών ομήρων από τη Χαμάς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ήταν μία δύσκολη υπόθεση και δεν μπορούσε να επιλυθεί μέσα σε μία νύχτα. «Είναι ένα κομβικό θέμα εδώ, για να φέρουν πίσω όλες τις σορούς στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια σωστή ταφή», είπε. Και πρόσθεσε: «Μερικοί από αυτούς τους ομήρους είναι θαμμένοι κάτω από χιλιάδες κιλά στα ερείπια. Μερικοί από τους ομήρους, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουκε να δουλεύουμε για να τους πάρουμε πίσω».

Ο Τζέι Ντι Βανς είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα εξαλείψουν τη Χαμάς αν δεν αφοπλιστεί. «Αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί με τη συμφωνία, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά δεν πρόκειται να κάνω αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να κάνει. Να βάλουμε προθεσμία. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι απρόβλεπτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.