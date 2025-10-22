Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά το πλήγμα στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που προκάλεσε την αποσύνδεσή του από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε εγγυήσεις ασφαλείας από το Κίεβο για να αποκαταστήσει την ομαλή ηλεκτροδότηση του σταθμού πυρηνικής ενέργειας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Έπειτα από μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να αποκατασταθεί η γραμμή μεταφοράς ενέργειας που είχε υποστεί ζημιές», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το RIA.

Οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ξεκίνησαν στις 19 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από επτά γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του. Ο ΔΟΑΕ διαβεβαιώνει πως οι γεννήτριες παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας στον σταθμό και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν «υπό έλεγχο», ύστερα από ανησυχητικές δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα, και έχουν επιρρίψει η μία στην άλλη την ευθύνη για την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

