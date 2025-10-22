Σε ανακριτή και εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 18χρονος μητροκτόνος που σόκαρε την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, όταν ο ίδιος τηλεφώνησε χθες, Τρίτη στην άμεση δράση και είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του.
Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις.
Ο 18χρονος είχε πάει για να δει τη μητέρα του αυτές τις μέρες. Όπως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.
Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, λέγοντας «σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε».
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.
Ο 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν καιρό να τη σκοτώσει διότι δεν συμφωνούσε με τον τρόπο ζωής της.
