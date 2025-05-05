Οι Ρουμάνοι ψήφισαν χθες Κυριακή στις κρίσιμες επαναληπτικές προεδρικές εκλογές, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν καθαρή νίκη του ακροδεξιού ευρωσκεπτικιστή υποψηφίου Τζόρτζε Σιμιόν.

Όπως αναφέρει το Politico, αν και η επίσημη καταμέτρηση συνεχίζεται, ο 38χρονος Σιμιόν, που θεωρείτο φαβορί, προηγείται, χωρίς όμως να συγκεντρώνει το 50% που απαιτείται για την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο της 18ης Μαΐου με τον δεύτερο σε ψήφους, ο οποίος φαίνεται να είναι είτε ο Κριν Αντονέσκου είτε ο κεντρώος δήμαρχος Βουκουρεστίου, Νίκουσορ Νταν.

Ποιος είναι ο Τζόρτζε Σιμιόν

Ο Σιμιόν είναι επικεφαλής της εθνικιστικής «Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων» (AUR), την οποία ίδρυσε το 2019 μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο ως ανεξάρτητος. Έχει σπουδάσει Ιστορία και δραστηριοποιήθηκε νωρίς σε διαδηλώσεις υπέρ της ένωσης της Ρουμανίας με τη γειτονική Μολδαβία, μια ιδεολογία που συνδέεται με τον ακραίο εθνικισμό και τον αναθεωρητισμό.

Ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, συχνά εμφανίζεται με κόκκινο καπέλο «Trump», και έχει χαρακτηρίσει την πολιτική του προσέγγιση «τραμπική». Το κόμμα του κατέχει πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Ρουμανία.

Οι θέσεις της AUR είναι παρόμοιες με εκείνες του κινήματος MAGA, από τον κοινωνικό συντηρητισμό και τη ρητορική «υπέρ της οικογένειας και της χριστιανικής πίστης», μέχρι την αντίθεση στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η στήριξη στο κόμμα εκτινάχθηκε την περίοδο της πανδημίας, όταν η AUR υιοθέτησε αντιεπιστημονική ρητορική, αντιτάχθηκε στα μέτρα προστασίας και διέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για τα εμβόλια μέσω κοινωνικών δικτύων.

Το 2024, η Ουκρανία τού απαγόρευσε την είσοδο για τρία χρόνια λόγω «συστηματικής αντι-ουκρανικής δράσης», όπως ανέφερε το Κίεβο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε φιλορωσική τοποθέτηση, υποστηρίζοντας πως είναι απλώς «φιλορουμάνος».

Έχει επανειλημμένα απελαθεί από τη Μολδαβία, με το Κισινάου να τον θεωρεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, στρέφεται συχνά κατά των Βρυξελλών, απειλώντας με παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αν διαφωνεί με αυτήν, αν και δηλώνει ότι η Ρουμανία πρέπει να παραμείνει στην ΕΕ. Σε συνέντευξή του αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός».

Ονειρεύεται «μελονοποίηση» της Ευρώπης

Ο Σιμιόν έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και έχει ζητήσει τη «Μελονοποίηση της Ευρώπης», προσθέτοντας «πιστέψτε με, θα υπάρξει και Σιμιονoποίηση».

Μετά την ακύρωση των περσινών εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο επίσης ακροδεξιός Καλίν Γκεοργκέσκου, αλλά αργότερα αποκλείστηκε λόγω φερόμενης ρωσικής ανάμειξης, το προφίλ του Σιμιόν ενισχύθηκε δραματικά.

Έκτοτε παρουσιάζει τη νέα εκλογική διαδικασία ως μάχη για τη «δημοκρατία, τη λαϊκή βούληση και το κράτος δικαίου» και έχει δεσμευθεί ότι θα διορίσει τον Γκεοργκέσκου σε υψηλό αξίωμα, αν εκλεγεί.

Κατά τη διάρκεια τηλεμαχίας τον περασμένο μήνα, εμφανίστηκε με ένα μπουκέτο λουλούδια για την υποψήφια της Κεντροαριστεράς Ελένα Λασκόνι, η οποία είχε έρθει δεύτερη στις ακυρωμένες εκλογές, πριν αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακύρωση.

Η θεατρική του παρέμβαση είναι ενδεικτική του στυλ πολιτικής που ασκεί: από τις πορείες και τα εθνικιστικά γκράφιτι, πλέον ένα βήμα πριν την προεδρία.

Η χθεσινή κάλπη σηματοδοτεί την κορύφωση της πορείας του: από περιθωριακός ακτιβιστής έγινε ο επικρατέστερος για την προεδρία της χώρας του και, ενδεχομένως, ο πιο ισχυρός άνδρας στη Ρουμανία.

Πηγή: skai.gr

