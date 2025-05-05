Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι έδωσε διαταγή στην κυβέρνησή του και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να ανοικοδομηθεί και να ανοίξει ξανά η διαβόητη φυλακή του Αλκατράζ, στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ώστε να οδηγούνται εκεί οι πιο «βίαιοι» και «υπότροποι» κακοποιοί.

«Για πολύ καιρό, η Αμερική είναι αντιμέτωπη με μάστιγα εγκληματιών, άγριων, βίαιων, υπότροπων, κατακαθιών της κοινωνίας που δεν φέρνουν ποτέ τίποτε άλλο πέρα από δυστυχία και δεινά», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

pic.twitter.com/Uu4axjcsta — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025

«Γι’ αυτό διέταξα σήμερα την υπηρεσία φυλακών, καθώς και το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να ξανανοίξουν, να μεγεθύνουν κατά πολύ και να ανοικοδομήσουν το Αλκατράζ για να οδηγούνται εκεί οι πιο επικίνδυνοι και βίαιοι εγκληματίες της Αμερικής», συνέχισε.

Ανέφερε εξάλλου στην ίδια ανάρτηση πως η κυβέρνησή του δεν θα γίνει «όμηρος» δικαστών που την εμποδίζουν να απελαύνει «εγκληματίες» και «τραμπούκους» που «ήρθαν στη χώρα μας παράνομα» - χωρίς να εξηγήσει αν, η ποια, σχέση έχει η διαταγή του να ανοίξει ξανά αυτή η φυλακή με την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

REBUILD, AND OPEN ALCATRAZ! For too long, America has been plagued by vicious, violent, and repeat Criminal Offenders, the dregs of society, who will never contribute anything other than Misery and Suffering. When we were a more serious Nation, in times past, we did not hesitate… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, η επαναλειτουργία της φυλακής, η οποία είχε κλείσει τον Μάρτιο του 1963, θα αποτελέσει «σύμβολο του νόμου, της τάξης και της δικαιοσύνης».

Η φυλακή του Αλκατράζ, όπου είχαν οδηγηθεί άλλοτε αρχηγοί της μαφίας, ιδίως ο Αλ Καπόνε, έκλεισε μόλις 29 χρόνια αφότου άνοιξε, εξαιτίας του υπέρογκου κόστους λειτουργίας της, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία φυλακών.

Δυο χιλιόμετρα από την ακτή, η άλλοτε φυλακή είναι σήμερα αξιοθέατο που προσελκύει πολλούς τουρίστες στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει μετατρέψει την πάταξη της εγκληματικότητας σε στοιχείο κλειδί της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

