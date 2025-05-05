Πυρετός του χρυσού: 13 απαχθέντες εντοπίζονται νεκροί σε μεταλλείο στο βόρειο Περού

Δεκατρείς άνθρωποι εντοπίστηκαν χθες, Κυριακή, νεκροί σε μεταλλείο, λίγες ημέρες μετά την απαγωγή τους στην πόλη Πατάς, στα υψίπεδα του βόρειου Περού, ανακοίνωσε η μεταλλευτική εταιρεία Poderosa, ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα.

Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες στην Ποδερόσα, μεγάλο όνομα του τομέα της εξόρυξης χρυσού, επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Λίμα. Ωστόσο, η επιχείρηση αυτή έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε στόχο ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη του πολύτιμου μετάλλου.

Χθες «το πρωί, έπειτα από εντατικές προσπάθειες, ομάδα έρευνας και διάσωσης της αστυνομίας μπόρεσε να ανακτήσει τα πτώματα 13 εργαζομένων που είχαν απαχθεί (...) από παράνομους μεταλλωρύχους σε συνέργεια με εγκληματικά στοιχεία» ανέφερε η διεύθυνση της Ποδερόσα σε ανακοίνωσή της.

Στην Πατάς, που απέχει κάπου 900 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα, έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της βίας που συνδέεται με τον πυρετό του χρυσού.

Σύμφωνα με την Ποδερόσα, «καταμετράμε πλέον 39 εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους μεταλλωρύχους που έχουν σκοτωθεί από εγκληματικές συμμορίες που έχουν πάρει τον έλεγχο» της Πατάς.

«Η κλιμάκωση της ανεξέλεγκτης βίας στην Πατάς εκτυλίσσεται παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την παρουσία ισχυρής δύναμης της αστυνομίας, που, δυστυχώς, δεν είναι σε θέση να σταματήσει την επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας» στην περιοχή, ανέφερε η μεταλλευτική εταιρεία, απευθύνοντας «επείγουσα έκκληση» να υπάρξει επανεξέταση της στρατηγικής της κυβέρνησης.

Στην πόλη Τρουχίγιο, εννιά ώρες οδικώς δυτικά της Πατάς, συγγενείς των θυμάτων περίμεναν να φτάσουν τα πτώματα των δικών τους στο νεκροτομείο.

«Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, αυτό δεν τελειώνει εδώ», είπε στο περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Canal N ο Αβραάμ Ντομίνγκες, πατέρας του Αλεξάντερ Ντομίνγκες, το πτώμα του οποίου ήταν ανάμεσα σε αυτά που βρέθηκαν στο εσωτερικό του μεταλλείου.

Ο δήμαρχος της Πατάς, ο Άλντο Κάρλος, δήλωσε πως θα συναντηθεί με την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε σήμερα για να αναζητηθεί λύση στο πρόβλημα της ανασφάλειας. «Αυτό που συμβαίνει στην πόλη μου μού κάνει κακό (...) Αν βρεθώ στη φυλακή ή με σκοτώσουν, μόνη υπεύθυνη θα είναι η κεντρική κυβέρνηση», είπε ο αιρετός, εμφανώς ταραγμένος.

Μεταξύ του 2013 και του 2023, κλιμάκιο συγκέντρωσης οικονομικών πληροφοριών αναφέρει πως εντόπισε συναλλαγές 8,24 δισεκ. δολαρίων που εκτιμά ότι προήλθαν από παράνομη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Το Περού βιώνει κύμα εκβιάσεων και βίαιων εγκλημάτων που έχουν ωθήσει τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάφορους τομείς του κράτους των Άνδεων.

