Ο ευρωσκεπτικιστής εθνικιστής πολιτικός Τζόρτζε Σιμιόν, αποσπά το 42,3% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, με 50% των ψήφων καταμετρημένο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής που ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ.

Ο υποψήφιος του φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού, Κριν Αντονέσκου έρχεται δεύτερος με 22,5%.

Την πρώτη γεύση έδιναν τα exit poll τα οποία προέβλεπαν τον Σιμιόν να βγαίνει νικητής των προεδρικών εκλογών.

Ο Σιμιόν κερδίζει 30-33% των ψήφων και ο Αντονέσκου και ο Νταν από 21% έως 23%

Τα στοιχεία των exit poll δεν περιλαμβάνουν τους ψήφους Ρουμάνων που ζουν στο εξωτερικό, όπου ο Σιμιόν και ο Νταν είναι δημοφιλείς.

Τα προκαταρκτικά επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστά αργότερα σήμερα το βράδυ.

«Μαζί γράψαμε σήμερα ιστορία», αντέδρασε ο νικητής του σημερινού πρώτου γύρου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του προς υποστηρικτές του που φώναζαν «Έξω οι κλέφτες, ζήτω οι πατριώτες». «Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους επέλεξαν να με ψηφίσουν στην πρώτη θέση ....», είπε ο Σιμιόν. «Αυτό ήταν μια πράξη θάρρους, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Είμαι ευγνώμων και τους διαβεβαιώνω ότι δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη τους», πρόσθεσε.

Οι Ρουμάνοι ψήφισαν σήμερα, στην επανάληψη των περυσινών προεδρικών εκλογών, πέντε μήνες μετά την ακύρωση εξαιτίας παρατυπιών.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου, στον πρώτο γύρο επικράτησε ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς με ρητορική υπέρ της Ρωσίας, ο Καλίν Τζορτζέσκου, που διεξήγαγε εκστρατεία κυρίως μέσω TikTok.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου, στον πρώτο γύρο επικράτησε, προς έκπληξη όλων, ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς με ρητορική υπέρ της Ρωσίας, ο Καλίν Τζορτζέσκου, που διεξήγαγε εκστρατεία κυρίως μέσω TikTok.Λίγο πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του πρώτου, εξαιτίας παρατυπιών στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Στον Τζορτζέσκου απαγορεύτηκε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα.

Η απροσδόκητη νίκη τον Νοέμβριο του Τζορτζέσκου προκάλεσε ανησυχία στα δυτικά της ηπείρου και βύθισε τη Ρουμανία σε πολιτική αναταραχή.

Ο 38χρονος Σιμιόν, που αντικατέστησε τον Τζορτζέσκου, βγήκε τέταρτος στις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί σήμερα σε εκλογικό τμήμα στη Μογκοσόαια, κοντά στο Βουκουρέστι.

Ενώ αρνείται οποιαδήποτε φιλορωσική κλίση, ο Σιμιόν συμμερίζεται την ίδια αποστροφή προς τους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο. Αυτός ο οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ ονειρεύεται να γίνει «πρόεδρος MAGA» (Make America Great Again).

Παρά το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, αναλυτές προβλέπουν αμφίρροπη αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ποιον θα τον αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο;

Η αγωνία είναι μεγάλη, καθώς η διαφορά είναι πολύ μικρή μεταξύ του υποψηφίου του φιλοευρωπαϊκού κυβερνητικού συνασπισμού, Κριν Αντονέσκου, και του δημάρχου του Βουκουρεστίου, Νικουσόρ Νταν, ο οποίος έχει υποσχεθεί να καταπολεμήσει τη «διαφθορά». Πιο πίσω (περίπου 15%) ακολουθεί ο πρώην σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Βίκτορ Πόντα.

Αν ο Σιμιόν καταφέρει να εκλεγεί πρόεδρος, υποσχέθηκε σήμερα να «φέρει τον Τζορτζέσκου στην εξουσία», μιλώντας για τρεις επιλογές: «δημοψήφισμα, πρόωρες εκλογές ή σχηματισμό συνασπισμού στο Κοινοβούλιο που θα τον διορίσει πρωθυπουργό».

Μετά την ακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου, μια πολύ σπάνια απόφαση για χώρα μέλος της ΕΕ, οι εκλογές συγκεντρώνουν την προσοχή πολλών χωρών.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν τους τελευταίους μήνες για να καταγγείλουν ένα «πραξικόπημα». Οι ΗΠΑ του Τραμπ παρενέβησαν επίσης, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ζητά να ακουστεί η φωνή ενός λαού που φιμώθηκε «με βάση τις ανεπαρκείς υποψίες μιας υπηρε

Ωστόσο, λίγο πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του πρώτου, εξαιτίας παρατυπιών στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Στον κ. Τζορτζέσκου απαγορεύτηκε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα και η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί τον Φεβρουάριο έρευνα σε βάρος του για υποβολή ψευδών δηλώσεων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.