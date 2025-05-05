Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ξανά να πλανάται η απειλή της χρήσης στρατιωτικής βίας αν κρίνει ότι απαιτείται για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, επιχειρηματολογώντας στο πλαίσιο εφ’ όλης της ύλης συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News που μεταδόθηκε ολόκληρη χθες Κυριακή πως η χώρα του έχει «μεγάλη ανάγκη» το αρκτικό νησί από τη σκοπιά των συμφερόντων εθνικής ασφαλείας.

Ερωτηθείς αν αποκλείει ή όχι τη χρήση στρατιωτικής βίας, απάντησε: «Δεν το αποκλείω. Δεν λέω πως θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα».

«Η Γροιλανδία έχει πολύ μικρό πληθυσμό, που θα φροντίσουμε, θα αγαπήσουμε κι όλ’ αυτά. Αλλά τη χρειαζόμαστε για τη διεθνή ασφάλεια», επέμεινε.

Εδώ και μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει δημόσια την επιθυμία του η Γροιλανδία να γίνει «τμήμα» των ΗΠΑ, παρότι η νήσος είναι αυτόνομη περιοχή του βασιλείου της Δανίας, και δεν έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας για τον σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε επίσης προκαλέσει εκνευρισμό στην Ευρώπη ρίχνοντας την ιδέα η Ουάσιγκτον να «αγοράσει» το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη.

Από γεωγραφική σκοπιά, η Γροιλανδία είναι μέρος της ηπείρου της Βόρειας Αμερικής που εκτείνεται στην Αρκτική. Η πελώρια νήσος χαρακτηρίζεται σημαντική για το παγκόσμιο κλίμα και για τον στρατιωτικό έλεγχο της Αρκτικής.

Θεωρείται επίσης πως έχει πλούσιο υπέδαφος, ιδίως σε σπάνιες γαίες και υδρογονάνθρακες, ενώ από την περιοχή όπου βρίσκονται διέρχονται θαλάσσιες οδοί που προοδευτικά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Οι κυβερνήσεις τόσο της Γροιλανδίας όσο και της Δανίας δεν σταματούν να απορρίπτουν ξερά τις φιλοδοξίες του 45ου και 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης εξέφρασε επανειλημμένα την επιθυμία να δει τον Καναδά να γίνεται η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ -χαρακτήριζε μάλιστα τον πρώην πρωθυπουργό του Τζάστιν Τριντό «κυβερνήτη»- κι οι τοποθετήσεις του για το ζήτημα θεωρείται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα αυτή, τη νίκη των Φιλελευθέρων του διαδόχου του κ. Τριντό, του Μαρκ Κάρνι, παρότι βρίσκονταν πίσω ως ακόμη και 25 εκατοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις νωρίτερα φέτος.

Στη συνέντευξή του στο NBC News, ο Ρεπουμπλικάνος ξεκαθάρισε πάντως πως δεν εξετάζει τη στρατιωτική επιλογή για την προσάρτηση του Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

