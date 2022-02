Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ευχήθηκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία σήμερα βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό, ταχεία ανάρρωση.

Η 95χρονη βασίλισσα εμφανίζει ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, ανακοίνωσαν νωρίτερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Είμαι βέβαιος ότι μιλάω εκ μέρους όλων ευχόμενος στην Αυτής Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα ταχεία ανάρρωση από την COVID και γρήγορη επάνοδο στην καλή υγεία», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.