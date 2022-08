Ο Τζόκοβιτς δεν πάει Νέα Υόρκη για το US Open

Το πρώην νούμερο 1 του παγκόσμιου τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη για να αγωνιστεί στο U.S. Open, το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

«Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη για το US Open» έγραψε ο Τζόκοβιτς στο Twitter.

«Καλή επιτυχία στους άλλους παίκτες! Θα διατηρήσω τη φόρμα μου και τη θετική ενέργεια και θα περιμένω ευκαιρία για να αγωνιστώ άλλη φορά».

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼