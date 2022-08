Το μαρτύριο της... ουράς στην Κίνα: Χιλιάδες περιμένουν για τεστ κορωνοϊού σε συνθήκες ακραίου καύσωνα

Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται από πολίτες στην κινεζική πόλη Chongqing, που περιμένουν υπομονετικά σε συνθήκες καύσωνα για να κάνουν υποχρεωτικά τεστ για τον κορωνοϊό.

Οι Αρχές της πόλης ξεκίνησαν μαζικά τεστ σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ η θερμοκρασία φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Εκατομμύρια κάτοικοι στέκονται κάτω από τον καυτό ήλιο για ώρες περιμένοντας τη σειρά τους.

Τα αυστηρά μέτρα που θεσπίστηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού είναι η πιο πρόσφατη δυσκολία για τους κατοίκους που ήδη ταλαιπωρούνται από τον ακραίο καύσωνα, σοβαρή ξηρασία και δασικές πυρκαγιές.

Η επαρχία Chongqing ανέφερε 40 μολύνσεις Covid-19 την Τετάρτη, ανεβάζοντας το σύνολο των κρουσμάτων σε 146 από τα μέσα Αυγούστου.

Οι αρχές διέταξαν περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους στις κεντρικές αστικές συνοικίες της πόλης να υποβληθούν σε υποχρεωτικά τεστ Covid την Τετάρτη, όταν η θερμοκρασία έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Φωτογραφίες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους κατοίκους να σχηματίζουν μεγάλες ουρές, με κάποιους να λιποθυμούν από την έντονη ζέστη.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει έναν δρόμο γεμάτο με εκατοντάδες ανθρώπους που προφανώς περιμένουν στην ουρά για τεστ Covid, οι περισσότεροι φορούν μάσκες προσώπου και κάποιοι ανεμίζουν τις βεντάλιες για να ανακουφίσουν τη ζέστη.

Στο βάθος, φαίνεται ο καπνός από τις πυρκαγιές.

8月23日重庆,

远处是浓烟滚滚燃烧的山火,

近处是人山人海排队做核酸。August 23, Chongqing, the distance is thick smoke rolling burning mountain fire, near the crowd of people lined up to do nucleic acid. #盘古时讯 #核酸 #重庆#Chongqing #Nucleicacid. pic.twitter.com/8NZ457DFX9