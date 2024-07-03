Βάζοντας τέλος στα σενάρια περί απόσυρσής του και απαντώντας στις πιέσεις που δέχεται προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας το απόγευμα της Τετάρτης με μέλη του προσωπικού της εκστρατείας: «Είμαι σε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με τους New York Times.

«Θα νικήσουμε γιατί, όταν οι Δημοκρατικοί ενωθούν, θα κερδίζουμε πάντα», είπε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με δύο άτομα που συμμετείχαν στη συζήτηση. «Όπως νικήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020, θα τον κερδίσουμε ξανά το 2024».

Ο Μπάιντεν αναγνώρισε ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν ένα πλήγμα για την προεκλογική του εκστρατεία, καθώς ορισμένοι Δημοκρατικοί αμφισβήτησαν δημοσίως εάν μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από την επίδοσή του στο ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα.

«Κανείς δεν με σπρώχνει έξω», είπε. "Δεν φεύγω."

Νωρίτερα σήμερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για την πίεση που ασκείται στον Αμερικανό πρόεδρο για να αποσυρθεί από την εκλογική μάχη.

Δημοσίευμα-βόμβα των New York Times ανέφερε ότι ο ίδιος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη μάχη για την προεδρία, ενώ το πρακτορείο Bloomberg αποκάλυψε ότι δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν επιστολή απαιτώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποχωρήσει.



Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του κόμματος, οι Δημοκρατικοί φέρονται αποφασισμένοι να αναλάβουν δράση καθώς έχουν πανικοβληθεί ότι η υποψηφιότητα Μπάιντεν θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Μπάιντεν πλέον χάνει γρήγορα την υποστήριξη των Δημοκρατικών βουλευτών και υποψηφίων, καθώς ανησυχούν ότι η συνέχιση της υποψηφιότητας του 81χρονου θα οδηγήσει σε σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον και κατ΄επέκταση στον απόλυτο έλεγχο της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι σε παραδοσιακά ασφαλείς δημοκρατικές περιφέρειες κυκλοφορούν ήδη την επιστολή, είπε ο αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας την έκταση που έχει λάβει ο πανικός μέσα στο κόμμα.

Το δημοσίευμα των New York Times είχε διαψεύσει νωρίτερα ο Λευκός Οίκος στη διάρκεια ενημέρωσης, κατά την οποία διαβεβαίωσε ότι πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ασφαλώς όχι» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ όταν ρωτήθηκε αν ο Μπάιντεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός «συνεχίζει την εκστρατεία του», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Μπάιντεν είχε επαφές με πολλά προβεβλημένα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως με την πρώην πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι και τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. Ηχογράφησε επίσης δύο συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν αύριο Πέμπτη από το ραδιόφωνο.

