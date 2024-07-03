Ο εκπρόσωπος του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να ενεργήσει ως ενδιάμεσος στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης αν ο Ερντογάν θα μπορούσε να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο, απάντησε: "Όχι, δεν είναι δυνατό", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να βοηθήσει να τεθούν οι βάσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι είναι εφικτή μια δίκαιη ειρήνη που θα εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην Αστάνα του Καζακστάν, συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Συρία.

Ο Ερντογάν προσκάλεσε επίσης τον Πούτιν να επισκεφθεί την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

