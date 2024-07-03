Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, με αφορμή την καταστροφική επίδοσή του στην τηλεμαχία της περασμένης εβδομάδας με τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

«Ασφαλώς όχι» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ όταν ρωτήθηκε αν ο Μπάιντεν σκέφτεται να αποχωρήσει από την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός «συνεχίζει την εκστρατεία του», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Μπάιντεν είχε επαφές με πολλά προβεβλημένα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως με την πρώην πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι και τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. Ηχογράφησε επίσης δύο συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν αύριο Πέμπτη από το ραδιόφωνο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος δεν έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις μετά το τσεκ-απ του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

