Εντείνονται οι πιέσεις προς τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα, καθώς μετά το δημοσίευμα-βόμβα των New York Times ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη μάχη για την προεδρία, το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει ότι δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν επιστολή απαιτώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποχωρήσει.



Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του κόμματος, οι Δημοκρατικοί φέρονται αποφασισμένοι να αναλάβουν δράση καθώς έχουν πανικοβληθεί ότι η υποψηφιότητα Μπάιντεν θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Μπάιντεν πλέον χάνει γρήγορα την υποστήριξη των Δημοκρατικών βουλευτών και υποψηφίων, καθώς ανησυχούν ότι η συνέχιση της υποψηφιότητας του 81χρονου θα οδηγήσει σε σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον και κατ΄επέκταση στον απόλυτο έλεγχο της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι σε παραδοσιακά ασφαλείς δημοκρατικές περιφέρειες κυκλοφορούν ήδη την επιστολή, είπε ο αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας την έκταση που έχει λάβει ο πανικός μέσα στο κόμμα.

Ο Λευκός Οίκος νωρίτερα την Τετάρτη διέψευσε δημοσίευμα των New York Times ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να αποχωρήσει από τον εκλογική μάχη. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου εκφράζουν για την παραμονή του Μπάιντεν.

Ο έλεγχος έστω και ενός τμήματος του Κογκρέσου θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν με έναν Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ για τα νομοσχέδια του 2025 που αφορούν στις φορολογικές περικοπές και το ανώτατο όριο του χρέους. Η καλύτερη ευκαιρία των Δημοκρατικών θα ήταν να κερδίσουν τη Βουλή, αλλά υπάρχει ανησυχία ότι η απόδοση του Μπάιντεν θα μειώσει την αντιπροσώπευση των Δημοκρατικών.

Μόνο ένας εν ενεργεία Δημοκρατικός της Βουλής - ο Λόιντ Ντόγκετ του Τέξας – έχει ζητήσει δημόσια να παραιτηθεί ο Μπάιντεν, αλλά αρκετοί άλλοι έχουν αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ την Τετάρτη και επρόκειτο να μιλήσει με τον στενό σύμμαχό του και εκπρόσωπο της Νότιας Καρολίνας Τζέιμς Κλάιμπερν, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις κλήσεις.

Ο Κλάιμπερν νωρίτερα στο CNN είπε ότι ο Μπάιντεν πρέπει να διοργανώσει εκδηλώσεις για να αποδείξει την πνευματική του οξύτητα και να κατευνάσει τους φόβους για την υποψηφιότητά του.

Εάν ο Μπάιντεν δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι υποψήφιος, ο Κλάιμπερν είπε ότι θα υποστήριζε μια ανοιχτή συνεδρίαση για την επιλογή ενός υποψηφίου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα τα πήγαινε καλά σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε την Τρίτη στον ηγέτη των Δημοκρατικών της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος προσπαθεί να κατευνάσει τον πανικό μεταξύ των δημοκρατικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε παράλληλα από τον Τζέφρις, ο οποίος έχει επιρροή μέσα στο κόμμα, να αποτρέψει τις εκκλήσεις να αποσυρθεί.

Ένας βοηθός της Βουλής είπε ότι τα μέλη αισθάνονται προδομένα από τον Μπάιντεν και το επιτελείο του λόγω του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος διαχειρίστηκε τον απόηχο της συζήτησης.

Άλλες πρόσφατες αναφορές έχουν επίσης εντείνει τις εικασίες μεταξύ των Δημοκρατικών συμμάχων. Την Τρίτη, η Washington Post ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε μεταφέρει ιδιωτικά στους συμμάχους ότι η πορεία του Μπάιντεν προς την επανεκλογή ήταν πιο δύσκολη μετά την απόδοσή του στη συζήτηση.

Το Reuters δημοσίευσε μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις – η πιο πιθανή διάδοχος εάν ο Μπάιντεν αποχωρούσε – υστερεί κατά μία μονάδα από τον Τραμπ, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.

Ο πρόεδρος συναντάται το απόγευμα της Τετάρτης με τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στο επίκεντρο των εικασιών για πιθανή αντικατάστασή του.

Ορισμένοι κυβερνήτες με εκτεταμένα δίκτυα συγκέντρωσης κεφαλαίων, όπως ο Gavin Newsom από την Καλιφόρνια, ο Gretchen Whitmer από το Michigan, ο Wes Moore του Maryland και ο JB Pritzker του Illinois θα συμμετάσχουν στη συνάντηση στον Λευκό, ενώ άλλοι θα λάβουν μέρος διαδικτυακά.



