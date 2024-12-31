Τζίμι Κάρτερ: Καλός άνθρωπος, μέτριος πρόεδρος

Της συντακτικής ομάδας του Bloomberg Opinion

«Δεν θα σας πω ποτέ ψέματα». Αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Τζίμι Κάρτερ, του άνδρα του οποίου η απίθανη διαδρομή ενός αιώνα έφτασε στο τέλος της την Κυριακή. Ο Κάρτερ έγινε ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ εν μέρει επειδή οι ψηφοφόροι θεώρησαν ότι αυτή η απλή δόση ειλικρίνειας ήταν αρκετή μετά την αναταραχή της εποχής του Ρίτσαρντ Νίξον. Δυστυχώς, για τον Κάρτερ και τη χώρα, δεν ήταν ποτέ αρκετή.

Ο Κάρτερ ήταν ο πρώτος πρόεδρος που γεννήθηκε σε νοσοκομείο και σίγουρα θα είναι ο τελευταίος που θα θυμάται τη ζωή πριν από τον ηλεκτρισμό. Το αγρόκτημα της παιδικής του ηλικίας στην Τζόρτζια είχε αποδεκατιστεί από την οικονομική ύφεση και στη συνέχεια αναζωογονήθηκε από το πρόγραμμα New Deal. Αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία τη χρονιά πριν από την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και ανέλαβε τα καθήκοντά του λίγο πριν από την τελική σοβιετική εισβολή. Η προεδρία του γεφύρωσε το τέλος της πλειοψηφίας του Ρούσβελτ με την αρχή της επανάστασης του Ρέιγκαν. Επίσης, προανήγγειλε ορισμένες από τις καθοριστικές προκλήσεις - ενεργειακή εξάρτηση, κλιματική αλλαγή, κομματική πόλωση - των επόμενων δεκαετιών.

Οι ιστορικοί έχουν γενικά κατατάξει τον Κάρτερ στη μεσαία-χαμηλότερη τάξη των προέδρων των ΗΠΑ, ανάμεσα στους Γκάρφιλντ, Χέιζ και Βαν Μπάρεν. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει υπερβολές εναντίον του. Ακόμα κι έτσι, στο κέντρο της μακράς ζωής και της σύντομης προεδρίας του Κάρτερ κρυβόταν ένα αίνιγμα: Πώς αυτός ο τρομερός άνδρας -που ευρέως θεωρούνταν σκληρός, συνετός, έξυπνος- απογοήτευσε κατά τους περισσότερους στη θέση του προέδρου;

Πρώτον, δεν ήταν και πολύ καλός πολιτικός. Ο Ουόλτερ Μοντέιλ, ο αντιπρόεδρός του, είπε κάποτε ότι ο Κάρτερ «θεωρούσε την πολιτική αμαρτία». Το ταλέντο να ανταλλάσσει χάρες, να διαχειρίζεται εγωισμούς, να εξισορροπεί συνασπισμούς του ξέφευγε εντελώς. Ο Κάρτερ επιδείνωσε αυτή την αδυναμία περιτριγυρίζοντας τον εαυτό του με πιστούς, μοιραία ασύνετους με τους τρόπους της Ουάσινγκτον.

Ένα από τα αποτελέσματα ήταν ότι μεγάλο μέρος της φιλόδοξης ατζέντας του ματαιώθηκε. Παρόλο που οι Δημοκρατικοί κατείχαν τεράστιες πλειοψηφίες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο Κάρτερ αγωνίστηκε σκληρά για να προωθήσει τους στόχους του. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, όρισε τον Φρανκ Μουρ, έναν 41χρονο βοηθό της προεκλογικής εκστρατείας, ως σύνδεσμό του με το Κογκρέσο- ο Μουρ σύντομα έγινε γνωστός ως ο «πιο μοχθηρός άνθρωπος» στην Ουάσιγκτον. Η συνήθεια του Κάρτερ να απορρίπτει διαμορφωμένες προτάσεις στο Κογκρέσο γύριζε μπούμερανγκ. Η φορολογική μεταρρύθμιση του 1978, μια σημαντική προτεραιότητα, ήταν τελειωμένη ακόμη και μεταξύ των υποτιθέμενων συμμάχων του. «Δεν με συμβουλεύτηκε όταν έγραφε αυτό το νομοσχέδιο», θυμήθηκε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ράσελ Λονγκ.

Υπήρχαν και επιτυχίες όμως. Ο Κάρτερ εξασφάλισε την ειρήνη μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ στο Καμπ Ντέιβιντ, ένα ιστορικό κατόρθωμα που βοήθησε να τερματιστούν δεκαετίες βίας. Κατέληξε σε μια συμφωνία περιορισμού των όπλων με τη Ρωσία και υποστήριξε την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε μια σημαντική στιγμή του Ψυχρού Πολέμου. Ομαλοποίησε τις διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, κάνοντας τον κόσμο ασφαλέστερο και πλουσιότερο για δεκαετίες. Οι προσπάθειές του να απελευθερώσει τη βιομηχανία - συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, των εμπορευματικών σιδηροδρόμων και των διαπολιτειακών φορτηγών - βοήθησαν να τεθούν οι βάσεις για την καταναλωτική οικονομία του 21ου αιώνα.

Ωστόσο, η αδυναμία του Κάρτερ να ασκήσει αποτελεσματικά τις εξουσίες της προεδρίας ήταν αυτή που θα τον κατέστρεφε. Η αποτυχία του να απελευθερώσει 52 Αμερικανούς ομήρους στο Ιράν για περισσότερο από ένα χρόνο έγινε ένας μικρόκοσμος της ανικανότητας των ΗΠΑ. Ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να αμφισβητήσει τον Κάρτερ για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 1980, ο γερουσιαστής Τεντ Κένεντι είπε: «Τώρα, ο λαός κατηγορείται για κάθε εθνική ασθένεια, κατηγορείται ως άπληστος, σπάταλος και βυθισμένος στην κακοδαιμονία».

Ένα χρόνο μετά, ο Ρόναλντ Ρήγκαν έθετε στους ψηφοφόρους δύο απλές ερωτήσεις: «Είστε καλύτερα από ό,τι ήσασταν πριν από τέσσερα χρόνια;» και «Είναι η Αμερική σεβαστή σε όλο τον κόσμο;». Ο Ρήγκαν τον νίκησε με συντριπτική διαφορά.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο Κάρτερ ήταν καλύτερος ως πρώην πρόεδρος παρά εν ενεργεία πρόεδρος. Οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν σχετικά με τον ακτιβισμό του ή την τάση του να επικρίνει τους διαδόχους του. Αναμφισβήτητα, υπήρξε μια ενεργητική δύναμη υπέρ της δημοκρατίας και της δημόσιας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα: Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί την υποβλητική δύναμη ενός ηλικιωμένου πρώην προέδρου, σκυφτού αλλά ζωντανού, που χτίζει σπίτια για τους φτωχούς, διδάσκει στο κατηχητικό σχολείο και απλά συνεχίζει τη ζωή του μετά από τόσες πολλές και συχνά βίαιες αναποδιές; Και αυτός, επίσης, ήταν ο Κάρτερ.

Πηγή: The Washington Post

