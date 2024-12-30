Angus MacInnes: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο θρυλικός ηθοποιός του Star Wars

Ο θρύλος του Star Wars Angus MacInnes πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο ηθοποιός, περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Jon 'Dutch' Vander στην πρώτη ταινία, πέθανε ήρεμος και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στις 23 Δεκεμβρίου, η οποία αναφέρθηκε στον θάνατό του με μια ανάρτηση στη σελίδα του στο facebook.

«Σε όλους τους θαυμαστές του Angus σε όλο τον κόσμο, με ραγισμένες καρδιές γράφουμε αυτό:

Ο Angus MacInnes, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός, θείος, φίλος και ηθοποιός πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Μας άφησε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του,έχοντας λάβει πολλή αγάπη.

Η καριέρα του 'Angus διήρκεσε δεκαετίες, με αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως το Star Wars: A New Hope (ως Gold Leader, Jon "Dutch" Vander), Witness, Judge Dredd, Captain Phillips και πολλές άλλες.

Το έργο του άγγιξε αμέτρητες ζωές και ήταν πολύ περήφανος που ήταν μέρος αυτών των ιστοριών που συνεχίζουν να έχουν απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο.»

Πηγή: skai.gr

