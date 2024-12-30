Προειδοποίηση Ισραήλ σε Χούθι: Διακινδυνεύετε να έχετε τη μοίρα της Χαμάς

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απηύθυνε σήμερα μια «τελευταία προειδοποίηση» στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης να σταματήσουν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, διαμηνύοντας πως ειδάλλως διακινδυνεύουν να έχουν το ίδιο πεπρωμένο με την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και τον έκπτωτο πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Προειδοποίησε επίσης το Ιράν ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πλήξει οποιονδήποτε στόχο οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτές επιθέσεις από εντολοδόχους της Τεχεράνης.

Οι Χούθι έχουν κατ’ επανάληψη εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο της Γάζας.

Απευθυνόμενος στους Χούθι, ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν είπε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας: «Ίσως δεν έχετε προσέξει όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή τον περασμένο χρόνο. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας υπενθυμίσω τι συνέβη στη Χαμάς, στη Χεζμπολάχ, στον Άσαντ, σε όλους όσοι επιχείρησαν να μας καταστρέψουν. Αυτή είναι η τελευταία σας προειδοποίηση. Δεν πρόκειται για απειλή, αλλά για υπόσχεση. Θα έχετε το ίδιο θλιβερό πεπρωμένο».

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο Ντανόν τόνισε πως «το Ισραήλ θα υπερασπιστεί τον λαό του. Εάν 2.000 χιλιόμετρα δεν είναι αρκετά για να κρατήσουν τα παιδιά μας μακριά από την τρομοκρατία, τότε μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα είναι αρκετά για να κρατήσουν μακριά τις δυνάμεις μας».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη δεν θα είναι οι τελευταίες.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκρεμπρεγέσους γνωστοποίησε πως ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Σανάα όταν η πρωτεύουσα της Υεμένης δέχθηκε ισραηλινή επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

