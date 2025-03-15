Τζέι Ντι Βανς: Ο Ίλον Μασκ έχει κάνει λάθη στις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε ότι ο Ίλον Μασκ έκανε λάθη στις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τόνισε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν «πολλοί καλοί άνθρωποι που εργάζονται στην κυβέρνηση», σύμφωνα με το NBC News.

"Ο ίδιος ο Ίλον έχει πει ότι μερικές φορές κάνεις κάτι, κάνεις ένα λάθος και μετά αναιρείς το λάθος. Αποδέχομαι τα λάθη", δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο NBC News.

"Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να διορθώνεις γρήγορα αυτά τα λάθη. Αλλά έχω επίσης πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι που εργάζονται στην κυβέρνηση, πολλοί άνθρωποι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και θέλουμε να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα άτομα που λειτουργούν στην κυβέρνηση, εξαλείφοντας παράλληλα αυτούς που δεν λειτουργούν", σημείωσε.

Ο πιο ήπιος τόνος του Βανς αποτέλεσε αντίθεση με την προσέγγιση με αλυσοπρίονο που έχει υιοθετήσει ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, καθώς ηγείται της πρωτοβουλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περικόψει τις ομοσπονδιακές δαπάνες. Οι απολύσεις χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων ήταν το επίκεντρο του έργου του Μασκ κατά τις πρώτες επτά εβδομάδες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ, με τις περικοπές να φέρνουν αγωγές και αντιδράσεις από δικαστές. Ο Μασκ έχει χαρακτηρίσει ευρέως τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους ως "απατεώνες" που δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι κάνουν τη δουλειά τους.

«Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι εισπράττουν σαφώς μια επιταγή και δεν κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο Βανς όταν ρωτήθηκε σχετικά με αντίστοιχες δηλώσεις του Μασκ. "Τώρα, πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί; Δεν ξέρω, σε ένα ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό 3 εκατ. ατόμων, αν είναι μερικές χιλιάδες ή πολύ περισσότεροι".

"Όσο μεγάλο κι αν είναι το πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν οι άνθρωποι ζουν από τη γενναιοδωρία του Αμερικανού φορολογούμενου σε μια θέση στο δημόσιο και δεν κάνουν τις δουλειές του λαού", πρόσθεσε. "Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι έχετε πολλούς σπουδαίους δημόσιους υπαλλήλους που κάνουν σημαντική δουλειά. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους σπουδαίους δημόσιους υπαλλήλους θα έλεγαν ότι θέλουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θέλουμε το άτομο που δεν εμφανίζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα να μας δυσκολεύει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε".

Στο μεταξύ, ο Τραμπ, ο οποίος συνταγματικά απαγορεύεται να υπηρετήσει άλλη μια θητεία, προκάλεσε αίσθηση σε συνέντευξή του στο Fox News τον περασμένο μήνα λέγοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να χρίσει τον Βανς διάδοχό του το 2028. Ο Βανς και άλλοι προσκείμενοι στον Τραμπ έχουν έκτοτε απορρίψει την ερώτηση και την απάντηση του Τραμπ σε αυτήν, συμφωνώντας ότι μια τέτοια συζήτηση ήταν πρόωρη.

Ο Βανς ρωτήθηκε αν θεωρεί τον εαυτό του διάδοχο του Τραμπ, απαντώντας ότι δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή μια προεδρική εκστρατεία. Διηγήθηκε την ιστορία του πώς ένιωσε τη νύχτα των εκλογών, όταν, περιτριγυρισμένος από τους πιο στενούς του φίλους και την οικογένειά του, έγινε σαφές ότι είχε κερδίσει την αντιπροεδρία.

«Ουάου, είμαι ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ», θυμάται ο Βανς να σκέφτεται. "Και, ξέρετε, αν δεν ασχοληθώ ποτέ περαιτέρω με την πολιτική, δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε πολλά πολύ καλά πράγματα τα επόμενα τέσσερα χρόνια".

"Αν τα πάω πολύ καλά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους...", πρόσθεσε. "Θέλω να πω, αν είμαι κεντρική φιγούρα για να λυθεί η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας, ποιος δίνει δεκάρα για το τι θα κάνω μετά από αυτό;" είπε ο βανς. "Αυτή είναι η στάση μου. Επομένως, είμαι πολύ συγκεντρωμένος στο να κάνω καλή δουλειά".

