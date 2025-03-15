Τεράστια πλήθη κατέκλυσαν τις λεωφόρους στο κέντρο του Βελιγραδίου συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη διαδήλωση στην πρόσφατη ιστορία της Σερβίας έπειτα από πολύμηνες διαδοχικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς με αιχμή του δόρατος τους Σέρβους φοιτητές που εννοούν να αποδείξουν ότι «η αλλαγή είναι δυνατή».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι «107.000 άτομα» συμμετείχαν στη διαδήλωση διευκρινίζοντας ότι κανένα «σοβαρό επεισόδιο» δεν έχει σημειωθεί από την έναρξη της εκδήλωσης διαμαρτυρίας. Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τις μεγάλες οδικές αρτηρίες στο κέντρο του Βελιγραδίου πλημμυρισμένες από διαδηλωτές.

«Οργανωθήκαμε από το τίποτε και καταφέραμε πολλά», φώναξε μία φοιτήτρια από εξέδρα στην κεντρική πλατεία της πόλης. «Ενώσαμε τη χώρα, τις γενιές, ξυπνήσαμε την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση και δείξαμε ότι η αλλαγή είναι δυνατή όταν αγωνιζόμαστε μαζί».

Ένας διαδηλωτής, ο Milenko Kovačević, δήλωσε: «Περιμένω ότι αυτό θα κλονίσει την εξουσία του και ότι ο (Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ) Βούτσιτς θα συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον υπέρ του».

Πυκνό πλήθος πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα κατά την επίσημη ώρα έναρξης της πορείας σε μήκος δύο χιλιομέτρων στο κέντρο του Βελιγραδίου. Οι διαδηλωτές καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από την εθνικιστική δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.

«Τρόμπα! Τρόμπα!» τραγουδούσαν όλοι μαζί, το σύνθημα του κινήματος που θέλει να δείξει ότι το κίνημα δεν εξασθενεί, αλλά διογκώνεται. Πολλοί φορούν ετικέτα με ένα ματωμένο χέρι - το σύμβολο που έχει υιοθετήσει το κίνημα διαμαρτυρίας που σημαίνει ότι η διαφθορά σκοτώνει.

Ομάδες μοτοσικλετιστών, βετεράνοι και φοιτητικές ομάδες ασφαλείας έχουν σχηματίσει κλοιό γύρω από την πορεία για να αποφευχθούν οι ταραχές, κυρίως μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου, όπου έχουν στρατοπεδεύσει εδώ και μέρες φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές.

Δεκάδες αγρότες στο τιμόνι των τρακτέρ τους έχουν καταφθάσει για να υποστηρίξουν τους Σέρβους φοιτητές. Άλλα τρακτέρ, που ανήκουν σε υποστηρικτές της κυβέρνησης, έχουν σταθμεύσει από χθες κοντά στο κτίριο της σερβικής προεδρίας.

Από χθες το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωπο -31.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών - υποδέχθηκαν με πανηγυρισμούς τους διαδηλωτές που έφθασαν στο Βελιγράδι με τα πόδια, με ποδήλατα ή με τρακτέρ από ολόκληρη την Σερβία για να συμμετάσχουν στη σημερινή πορεία.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, οι φοιτητές καλούσαν σε διαδήλωση «με ηρεμία και υπευθυνότητα». «Στόχος του κινήματος δεν είναι η είσοδος στις έδρες των θεσμών, ούτε η επίθεση κατά όποιων δεν σκέφτονται σαν κι εμάς (...). Το κίνημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα».

«Κατεβήκαμε στους δρόμους για να δηλώσουμε την δυσαρέσκειά μας έπειτα από χρόνια δικτατορίας, διαφθοράς. Και ελπίζω ότι η συγκέντρωση αυτή θα είναι, πρώτ' απ' όλα, ειρηνική και αξιοπρεπής», εξήγησε στο πλήθος ο 28χρονος φοιτητής Ογκνιεν Τζόρτζεβιτς.

Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου, όταν 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου που μόλις είχε κατασκευασθεί.

Τότε ξεχείλισε η οργή, καθώς οι διαδηλωτές είδαν στο δυστύχημα αυτό την απόδειξη μιας διαφθοράς που διαπερνά τους θεσμούς και τα δημόσια έργα στη Σερβία. Από εβδομάδα σε εβδομάδα, το κίνημα πήρε ιστορικές διαστάσεις, ως το σημαντικότερο κίνημα διαμαρτυρίας στην πρόσφατη ιστορία της Σερβίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε διαδηλωτές σε προάστιο του Βελιγραδίου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Οι εντάσεις ήταν υψηλές πριν από τη διαδήλωση. Ο Βούτσιτς προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα κάνουν χρήση βίας κατά των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδήλωση.

Οι αστικές συγκοινωνίες του Βελιγραδίου ακυρώθηκαν το Σάββατο σε μια προφανή προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή των πολιτών στο συλλαλητήριο, ενώ τεράστιες σειρές αυτοκινήτων μπλόκαραν τους δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος κυριαρχεί στη σερβική πολιτική από τότε που έγινε πρωθυπουργός το 2014 και στη συνέχεια πρόεδρος το 2017, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές δεν θα τον αναγκάσουν ποτέ να παραιτηθεί. «Θα πρέπει να με σκοτώσετε αν θέλετε να με αντικαταστήσετε», είπε.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σταθμού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη πόλη της Σερβίας. Πολλοί κατηγόρησαν την ανεξέλεγκτη διαφθορά για την καταστροφή στον σταθμό, τον οποίο ο Βούτσιτς είχε εγκαινιάσει το 2022 μετά από ανακαίνιση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει υπάρξει σε μεγάλο βαθμό ειρηνικό, αλλά ο Βούτσιτς υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές «θα προσπαθήσουν να πετύχουν κάτι με βία και αυτό θα είναι το τέλος» και προέβλεψε ότι «πολλοί θα καταλήξουν πίσω από τα κάγκελα» το Σάββατο.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος θεωρείται ευρέως ότι θυσίασε τον πρωθυπουργό του για να προστατεύσει τη θέση του, απέκλεισε τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και τη διεξαγωγή εκλογών σε έξι μήνες. Έχει περιγράψει τις διαδηλώσεις ως ένα δυτικά ενορχηστρωμένο τέχνασμα για την εκδίωξή του από την εξουσία και την καταστροφή της Σερβίας.

Το 2014, ο 55χρονος ηγέτης ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα, μια πορεία που περιέγραψε ως «τον σερβικό δρόμο».

Την περασμένη εβδομάδα ο Βούτσιτς, φιλοξένησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος παρευρέθηκε στο Βελιγράδι σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη. Αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη του μεγαλύτερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σερβία.

Πηγή: skai.gr

