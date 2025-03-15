Αν δεν αλλάξει η στάση του Τραμπ, ο συνασπισμός των προθύμων του Στάρμερ ενδέχεται να βρει σημαντικά εμπόδια

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο «συνασπισμός των προθύμων» είναι πλέον μεγαλύτερος και ότι «νέες δεσμεύσεις» βρίσκονται στο τραπέζι, αν και δεν τις διευκρίνισε, όπως σημειώνει το BBC σε ανάλυσή του.

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, είπε, συμφώνησαν να συνεχίσουν να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις στη ρωσική οικονομία, για να αποδυναμώσουν την πολεμική μηχανή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο σχεδιασμός, είπε, θα περάσει τώρα σε μια «επιχειρησιακή φάση», με τους στρατιωτικούς αρχηγούς να συναντώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη Πέμπτη.

«Συνολικά, συγκεντρώνουμε με επιτυχία πολιτική και στρατιωτική δυναμική», τόνισε ο Στάρμερ.

Είναι πιθανό ότι θα δούμε μια σειρά πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών συναντήσεων, καθώς το σχέδιο παίρνει σιγά - σιγά μορφή.

Δεν είναι καθόλου εύκολο όμως το όλο σχέδιο. Ερωτηθείς σχετικά με τη ζωτικής σημασίας στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για οποιαδήποτε επιχείρηση υπό ευρωπαϊκή ηγεσία - το λεγόμενο «backstop» - ο Στάρμερ ήταν σαφής: «Η θέση των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει».

Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Τζόναθαν Πάουελ - ένας από αυτούς που πιστώθηκαν ότι έπεισαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός - βρέθηκαν χθες στην Ουάσινγκτον.

Εάν δεν αλλάξει η θέση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το backstop, ο συνασπισμός των προθύμων του Στάρμερ θα μπορούσε να δυσκολευτεί να ξεκινήσει, τονίζει το BBC.

Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι έχουν συμβεί "τεράστια πράγματα" από τότε που η ιδέα του "συνασπισμού των προθύμων" εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής του Lancaster House πριν από δύο εβδομάδες. Δεν έχει άδικο: Από τότε οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας βρίσκονται σε τρενάκι του τρόμου, με αποκορύφωμα τη συνάντηση στο Ριάντ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία 30 ημερών.

Όμως, ο συνασπισμός του Στάρμερ είναι ένα μεγάλο, ακόμη κάπως ασαφές εγχείρημα, και υπάρχει σαφώς πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει προτού αυτή η ad hoc συμμαχία είναι έτοιμη να αναλάβει κάτι τόσο περίπλοκο - και δυνητικά επικίνδυνο - όπως η διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία: Ποιος λέει τι;

Καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, το BBC έκανε έναν απολογισμό των όσων είπαν ορισμένοι από τους βασικούς παίκτες τις τελευταίες ημέρες:

Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ:

- Τώρα είναι η ώρα να ασκηθεί "μέγιστη πίεση" στη Ρωσία, είπε ο Στάρμερ, προκειμένου να αλλάξει η θέση του Βλαντιμίρ Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ότι αυτή πρέπει να είναι η στιγμή που "τα όπλα θα σιωπήσουν".

- Μιλώντας μετά τη σημερινή πρωινή τηλεδιάσκεψη ηγετών, ο Στάρμερ είπε ότι ο λεγόμενος "συνασπισμός των προθύμων" περνά σε μια "επιχειρησιακή φάση" του υλικοτεχνικού σχεδιασμού.

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

- Ο Ζελένσκι λέει ότι "η ειρήνη πρέπει να είναι άνευ όρων" και επανέλαβε ότι πρέπει να ασκηθεί "ισχυρή πίεση" στη Ρωσία, καθώς παρατείνει τον πόλεμο.

- Κατηγόρησε επίσης τον Πούτιν για "ψέματα" σχετικά με την κατάπαυση του πυρός που είναι "πολύ περίπλοκη" και διέψευσε τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν περικυκλώσει τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ, την περιοχή όπου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική εισβολή τον περασμένο Αύγουστο.

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν:

- Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία είναι "υπέρ" της κατάπαυσης του πυρός, αλλά "ερωτήματα" σχετικά με τη φύση της εκεχειρίας.

- Μια κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να οδηγήσει σε "μια διαρκή ειρήνη και να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια αυτής της κρίσης", είπε, προσθέτοντας ότι "πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους και εταίρους μας... ίσως πραγματοποιήσω μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ".

Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ:

- Ο Τραμπ λέει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα ήταν "καλές και παραγωγικές".

- Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τις συνομιλίες ως μια "πολύ καλή ευκαιρία να τερματιστεί επιτέλους αυτός ο φρικτός, αιματηρός πόλεμος".

Η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «περίπλοκη», αλλά η συζήτηση συνεχίζεται

Η προοπτική της κατάσχεσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν από τους ηγέτες στη τηλεδιάσκεψη νωρίτερα σήμερα.

Χαρακτηρίζοντας το θέμα "περίπλοκο", ο Στάρμερ δήλωσε ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό θα συνεχιστεί. Έρχεται μετά την τοποθέτηση άλλων πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών του, Ντέιβιντ Λάμι, που τάχθηκαν υπέρ.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 325 δισ. δολαρίων δεσμεύτηκαν από την G7, μαζί με την ΕΕ - πρόκειται για οικονομικές κυρώσεις οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση κατονομαζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας. Το ίδιο κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, η πραγματική κατάσχεσή τους θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικά ζητήματα του διεθνούς δικαίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι μια τέτοια κίνηση ενέχει τον κίνδυνο "να σπάσει η διεθνής τάξη... που θα θέλατε να σέβεται η Ρωσία". Στις αρχές του μήνα, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι δεν πρόκειται για θέμα συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, πρόσθεσε: "Η βάση του διεθνούς δικαίου βάσει της οποίας θα ληφθεί η όποια απόφαση θα έχει σημασία".

Ο Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις θα συνεχιστούν σε μια προσπάθεια να "έρθει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων", αλλά απομένει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Εν μέσω της ουκρανικής προσπάθειας για ειρήνη, χτυπάει καμπανάκι στο Κουρσκ

Για τον Ζελένσκι, ηχούν καμπανάκια σε στρατιωτικό επίπεδο, ειδικά στο Κουρσκ, όπου τα στρατεύματά του κατέχουν ένα μικρ΄τοερο κομμάτι ρωσικού εδάφους από τον περασμένο Αύγουστο.

Η Ουκρανία διαψεύδει σθεναρά τις αναφορές ότι οι δυνάμεις της είναι περικυκλωμένες στο Κουρσκ - μια θεωρία που προώθησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ - αλλά είναι σαφές ότι δέχονται τεράστια πίεση και χάνουν έδαφος.

«Όταν ήμουν στο Κίεβο προς το τέλος του περασμένου έτους, τα ουκρανικά στρατεύματα μας είπαν ότι κρατούσαν εδάφη στο Κουρσκ ως διαπραγματευτικό χαρτί που θα έπαιζε ρόλο σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις ανέφερε ο Paul Adams, ανταποκριτής του BBC.

Αλλά καθώς πλησιάζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, είναι ένα χαρτί που ο Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να αφαιρέσει πρώτος από το τραπέζι. Αυτό μπορεί να εξηγήσει σε κάποιο βαθμό την προσέγγισή του στην ιδέα μιας εκεχειρίας 30 ημερών και γιατί καθυστερεί.

Πηγή: skai.gr

