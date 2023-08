Τζάκσονβιλ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άνδρα που σκότωσε 3 άτομα υποκινούμενος από φυλετικό μίσος

Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το όνομα του λευκού ένοπλου που πυροβόλησε και σκότωσε τρεις Αφροαμερικανούς σε ένα κατάστημα Dollar General στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, χθες, Σάββατο, αναγνωρίζοντας τον ένοπλο ως τον ως Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ, 21 ετών.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς είχε ρατσιστικό κίνητρο, λέγοντας ότι ο νεαρός άνδρας είχε συντάξει "πολλά μανιφέστα" για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και τις αρχές επιβολής του νόμου που περιέγραφαν λεπτομερώς το μίσος του για τους μαύρους.

Ο ύποπτος δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποίησε για τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο σερίφης του Τζάκσονβιλ Τ.Κ. Γουότερς σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

