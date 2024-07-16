Τζ. Ντ. Βανς: από πολέμιος, ένθερμος υποστηρικτής και μάλλον ο διάδοχος του Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

O Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς για υποψήφιο αντιπρόεδρό του και οι αναλυτές, ήδη, σημειώνουν ότι η επιλογή του τέως Αμερικανού προέδρου υποδεικνύει ότι γνωρίζει ότι αυτές οι προεδρικές εκλογές θα κριθούν στις μεσοδυτικές Πολιτείες – κλειδιά της «ζώνης της σκουριάς» (Rust Belt), δηλαδή στην Πενσυλβάνια, στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν.

Γεννημένος στο Μιντλτάουν του Οχάιο το 1984 και απόφοιτος της Νομικής του Γέηλ, ο Βανς κέρδισε την προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κυκλοφορία του best-seller βιβλίου του – και μετέπειτα ταινία στο Netflix - «Το τραγούδι του Χιλμπίλη» (σ.σ στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα).

Σε αυτό μιλά για τα βουτηγμένα στη φτώχεια παιδικά του χρόνια καταγράφοντας, όπως αναφέρεται στο οπισθόφυλλο, την «αδυσώπητη ψυχογραφία μία παραγνωρισμένης κοινωνικής τάξης». Πρόκειται για «τους χιλμπίληδες, τους κοκκινοσβέρκηδες, τα λευκά σκουπίδια», όπως εξηγεί, εκείνους για τους οποίους «η φτώχεια αποτελεί οικογενειακή παράδοση».

«Ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά με το δυσοίωνο μέλλον», γράφει στο εισαγωγικό σημείωμα. «Παραλίγο να παρατήσω το λύκειο. Παραλίγο να παραδοθώ κι εγώ σ’ εκείνη τη βαθιά οργή και πίκρα που έχει καταλάβει τους πάντες γύρω μου. Σήμερα οι άνθρωποι με βλέπουν, με την ωραία μου δουλειά και τα λαμπερά μου πτυχία, και φαντάζονται πως είμαι κάποιου είδους ιδιοφυΐα. (…) Με κάθε σεβασμό προς τους ανθρώπους αυτούς, πιστεύω ότι η θεωρία αυτή είναι μία βλακεία και μισή. Όποια ταλέντα και να έχω, βρέθηκα ένα μόλις βήμα πριν απ’ τον γκρεμό, έως ότου μερικοί άνθρωποι με έσωσαν χάρη στην αγάπη τους».

Από τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς θα αποτελούσε εξαίρεση του κανόνα εκείνου σύμφωνα με τον οποίο οι λευκοί της εργατικής τάξης παρέδωσαν στον Τραμπ την προεδρία το 2016. Και πράγματι οκτώ χρόνια πριν ο Βανς υπήρξε σφοδρός επικριτής του τέως Αμερικανού προέδρου.

«Είμαι ο τύπος που λέει “ποτέ” στον Τραμπ». «Θεέ μου τι ηλίθιος» και «δεν τον συμπάθησα ποτέ», είναι μόνο μερικά από τα όσα ο ίδιος έλεγε ως καλεσμένος σε διαφορετικά πολιτικά πάνελ ή μερικά από όσα τιτίβιζε στη σημερινή πλατφόρμα Χ για να εξηγήσει τι πήγε στραβά και οι λευκοί της εργατικής τάξης ψήφισαν υπέρ του Ρεπουμπλικανού Τραμπ και όχι υπέρ της Δημοκρατικής Χίλαρι Κλίντον.

Έκτοτε το φως της δημοσιότητας έχουν δει ακόμη και γραπτά μηνύματα προς πρώην συγκάτοικό του στα οποία ο ίδιος αναρωτιόταν εάν ο Τραμπ ήταν ένας «περισσότερο κυνικός μ@λ... από τον Νίξον» ή ακόμη χειρότερα εάν πρόκειται για «τον Χίτλερ της Αμερικής».

Όπως γράφει το The Atlantic «ο Βανς σιχαινόταν τον Τραμπ και έβλεπε τους ψηφοφόρους του ως τα θύματα ενός λαοπλάνου».

Κάτι τέτοιο όμως έπαψε να ισχύει σχεδόν εν μία νυκτί. Από πολέμιος του τέως Αμερικανού προέδρου, ο Τζ. Ντ. Βανς εξελίχθηκε σε υποστηρικτή και οπαδό του. Έφτασε να θεωρείται, μάλιστα, ως μία από τις πλέον υποσχόμενες προσωπικότητες του κινήματος «MAGA» δηλαδή του οράματος του τέως προέδρου των ΗΠΑ για να γίνει η Αμερική σπουδαία, ξανά αμφισβητώντας ακόμη και το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020.

Πλέον δεν είναι απλώς ένας σύμμαχος, ένας ακόμη Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής (εξελέγη το 2022) αλλά ο συμπαίκτης του Τραμπ στην προεκλογική κούρσα για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο οποίος μόλις λίγα 24ωρα πριν κατηγόρησε ανοιχτά στην πλατφόρμα Χ τον Τζο Μπάιντεν ως υπεύθυνο για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, επέλεξε να αναρτήσει πως «η κεντρική ιδέα της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν είναι ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αυταρχικός φασίστας που πρέπει να πάψει με κάθε κόστος» για να συμπληρώσει ότι «αυτή η ρητορική οδήγησε απευθείας στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ».

Πιστός και αποτελεσματικός, κατά τον Τραμπ, η επιλογή του 39 ετών Βανς φέρνει εκτός από νέο αέρα πόλωσης και αέρα… νεότητας σε μία προεκλογική κούρσα στην οποία πρωταγωνιστούν οι γηραιότεροι υποψήφιοι για την προεδρία στην πολιτική ιστορία της χώρας. Μάλιστα εάν όντως ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο τότε ο Βανς θα τοποθετηθεί αυτομάτως στη συζήτηση για τη διαδοχή του στις προεδρικές του 2028.

