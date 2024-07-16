Ομάν: Τέσσερις νεκροί και τραυματίες από πυρά σε τζαμί

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε περιοχή κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Ουάντι αλ Καμπίρ της Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η αστυνομία του εμιράτου.

«Η βασιλική αστυνομία του Ομάν έσπευσε σε τοποθεσία όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Αλ Ουάντι αλ Καμπίρ», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Ο προκαταρκτικός απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς και «τραυματίες» στην περιοχή του τεμένους αυτού, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ωστόσο δεν διευκρινίζονται ούτε τον αριθμό των τραυματιών ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Λαμβάνονται «όλα τα μέτρα» και ακολουθούνται «διαδικασίες ασφαλείας» για να «αντιμετωπιστεί» το συμβάν, οι αρχές «συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία και διενεργούν έρευνα» για να διαλευκανθεί η υπόθεση, πρόσθεσε η αστυνομία του εμιράτου μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

