Τυνησία: Προεδρικές εκλογές στις 6 Οκτωβρίου

Την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Τυνησία, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους Καΐς Σάγεντ.

Ο 66χρονος Σάγεντ βρίσκεται στην εξουσία μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2019, αλλά διεύρυνε πραξικοπηματικά τις εξουσίες του από τον Ιούλιο του 2021. Παρότι δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του, ο Σάγεντ είχε διαμηνύσει πέρυσι πως δεν σκόπευε να παραδώσει την εξουσία σε εκείνους που κατηγόρησε ότι «δεν είναι πατριώτες».

Η αντιπολίτευση προειδοποιεί ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν δίκαιες εκλογές εάν δεν απελευθερωθούν νωρίτερα στελέχη της που βρίσκονται στη φυλακή, όπως η Αμπίρ Μούσι και ο Ρασίντ Γανούσι.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, περίπου 20 επικριτές και πολιτικοί αντίπαλοι του Σάγεντ έχουν φυλακιστεί, κατηγορούμενοι για «συνωμοσία κατά της κρατικής ασφάλειας», με τον πρόεδρο να τους αποκαλεί «τρομοκράτες». Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει «ένα κυνήγι μαγισσών» με πολιτικά κίνητρα.

