Τυνησία: Πέντε μετανάστες νεκροί και επτά αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο Κόσμος 19:13, 14.08.2023

Το πλοιάριο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί 35 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Τυνήσιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από την ακτή στο Σίντι Μανσούρ