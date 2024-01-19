Η Γερμανία δεν είναι ο ασθενής της Ευρώπης, αλλά ένας κουρασμένος άνθρωπος που χρειάζεται μια "μεγάλη κούπα καφέ", δηλαδή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υποστήριξε σήμερα Παρασκευή ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ.

"Η Γερμανία δεν είναι ο ασθενής", είπε απευθυνόμενος σε πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Η Γερμανία είναι "ένας κουρασμένος άνθρωπος" μετά τα πρόσφατα χρόνια της κρίσης και οι χαμηλές προσδοκίες της για ανάπτυξη είναι πιθανόν μια κλήση αφύπνισης, πρόσθεσε.

Αυτό που χρειάζεται τώρα η Γερμανία είναι μια "μεγάλη κούπα καφέ, πράγμα το οποίο σημαίνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ομιλία του σε πάνελ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, ο Λίντνερ δήλωσε επίσης ότι το 2023 αποτέλεσε ένα έτος που "καλούσε σε δράση" και πρόσθεσε ότι στις προκλήσεις περιλαμβάνεται η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και η απειλή κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,3% πέρυσι εν μέσω επίμονου πληθωρισμού, υψηλών τιμών ενέργειας και αδύναμης εξωτερικής ζήτησης.

Ο Λίντνερ αναμένει υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα στη Γερμανία, σύμφωνα με δήλωσή του σε συνέντευξη στο Reuters χθες.

Ωστόσο οικονομολόγοι έχουν δηλώσει ότι οι πρόσφατες επιβραδύνσεις στην ανάπτυξη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τους πρώτους μήνες του 2024 και θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο.



«Μιλάμε πολύ για τον Τραμπ»

Η Ευρώπη μιλάει πάρα πολύ για τον Ντόναλντ Τραμπ αντί να προετοιμάζεται για μια πιθανή δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης σήμερα ο Λίντνερ.

"Μιλάμε πάρα πολύ για τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια πιθανή δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή μας ανταγωνιστικότητα", σημείωσε.

"Η καλύτερη προετοιμασία είναι να κάνουμε τα μαθήματά μας", συνέχισε.

Ο Λίντνερ εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ΕΕ που θέλουν να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ στην επιδότηση "σχεδόν των πάντων", κάτι το οποίο ο ίδιος θεωρεί μη βιώσιμο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

