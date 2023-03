«Ίλον, απολύθηκα;»: Η δημόσια «συγγνώμη» του Μασκ σε απολυμένο εργαζόμενο - Ο διάλογός τους στο twitter

9 ημέρες αφότου οι λογαριασμοί του στο Twitter «πάγωσαν», κανείς δεν του έλεγε εάν απολύθηκε ή όχι - O Μασκ αν και του απάντησε ότι είναι «ο χειρότερος» τελικώς το πήρε πίσω και του προσέφερε τη θέση του

«Συγγνώμη» ζήτησε ο επικεφαλής της Twitter, Ίλον Μασκ σε εργαζόμενο, μετά από έναν έντονο διάλογο που είχαν στην πλατφόρμα για το αν έχει απολυθεί.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο εργαζόμενος Halli Thorleifsson - ο οποίος πάσχει από μυϊκή δυστροφία και έχει κάνει εκστρατεία στην Ισλανδία για καλύτερη πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο - ρώτησε μέσω Twitter τον Έλον Μασκ αν είχε απολυθεί. «Ο επικεφαλής του τμήματος HR δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν είμαι μισθωτός ή όχι».

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Ο Έλον Μασκ απάντησε ρωτώντας: «Τι δουλειά κάνετε;»

Μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις, ο εργαζόμενος έγραψε ότι πήρε ένα email που επιβεβαίωνε την απόλυσή του.

Hi again @elonmusk 👋



I hope you are well.



I’m fine too. I’m thankful for your interest in my health.



But since you mentioned it, I wanted to give you more info.



I have muscular dystrophy. It has many effects on my body.



Let me tell you what they are: https://t.co/2vb16kP6Yv — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

«Η αλήθεια είναι πως αυτό ο τύπος- που είναι ανεξάρτητα πλούσιος- δεν δούλευε πραγματικά, υποστήριζε ως δικαιολογία ότι είχε αναπηρία που τον εμπόδιζε να πληκτρολογεί και παρόλα αυτά ταυτόχρονα τουιτάρει καταιγιστικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πολύ σεβασμό για αυτό», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα από τα tweet του.

Ο δισεκατομμυριούχος στην συνέχεια έγραψε ένα νέο tweet, που έλεγε ότι ο Thorleifsson ήταν ο «χειρότερος». Στη συνέχεια το διέγραψε.Όμως, αλλάζοντας θέση, επέστρεψε στην πλατφόρμα λίγες ώρες αργότερα και του ζήτησε συγγνώμη, ενώ φάνηκε να του δίνει πίσω και τη δουλειά του.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Halli για την παρεξήγηση της κατάστασής του. Βασίστηκα σε πράγματα που μου είπαν ότι ήταν αναληθή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αληθινά, αλλά δεν είχαν νόημα.»

«Σκέφτεται να παραμείνει στο Twitter», πρόσθεσε.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Based on your comment, I just did a videocall with Halli to figure out what’s real vs what I was told. It’s a long story.



Better to talk to people than communicate via tweet. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

«Είχα κλειδωθεί από τους λογαριασμούς μου στο Twitter»

Ο Halli Thorleifsson δήλωσε στο BBC ότι εννέα ημέρες μετά το πάγωμα των λογαριασμών του Twitter δεν γνώριζε αν είχε απολυθεί ή όχι. Ο 45χρονος ήταν ανώτερος διευθυντής στο σχεδιασμό προϊόντων για το Twitter. Είπε στο BBC ότι η ασάφεια γύρω από τη δουλειά του ήταν «περίεργη» και «εξαιρετικά αγχωτική».

Hi again @elonmusk 👋



I hope you are well.



I’m fine too. I’m thankful for your interest in my health.



But since you mentioned it, I wanted to give you more info.



I have muscular dystrophy. It has many effects on my body.



Let me tell you what they are: https://t.co/2vb16kP6Yv — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

«Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί από τους λογαριασμούς μου στο Twitter», είπε.

«Αφού πέρασαν μερικές ημέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος του Twitter».

Απογοητευμένος, από την κατάσταση πήρε την απόφαση να μιλήσει στονΈλον Μασκ. «Ίσως αν αρκετοί άνθρωποι κάνουν retweet να μου απαντήσετε εδώ», έγραψε ο κ. Thorleifsson.

Μασκ: «Καλύτερα να συζητάς παρά να επικοινωνείς μέσω tweet»

Μερικοί από τους πρώην συναδέλφους του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έχει δεχθεί δημόσια κριτική. Ο φωτογράφος Daniel Houghton έγραψε στο Twitter «Ως κάποιος που έχει εργαστεί απευθείας με τον Halli Thorleifsson, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να το βλέπεις. Όχι μόνο η εργασιακή του ηθική είναι εξαιρετική, το ταλέντο και η ταπεινότητά του είναι παγκόσμιας κλάσης.»

Ο Μασκ απάντησε: «Με βάση το σχόλιό σας, μόλις έκανα μια βιντεοκλήση μαζί του για να καταλάβω τι είναι αληθινό σε σχέση με αυτά που μου είπαν. Είναι μεγάλη ιστορία. Καλύτερα να μιλάς με ανθρώπους παρά να επικοινωνείς μέσω tweet».

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Μασκ είπε ότι ο Thorleifsson σκέφτεται να επιστρέψει στο Twitter.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στην εταιρεία, αλλά ο Τόρλεϊφσον έγραψε στο Twitter ότι ετοιμάζεται να ανοίξει εστιατόριο στο Ρέικιαβικ.

In other news, I'm opening a restaurant in downtown Reykjavik very soon.



It's named after my mom. Like many mom's she was the best mom in the world.



Kind, funny, hard working and a wonderful artist. And cool, oh boy was she cool.



See you soon at @AnnaJona pic.twitter.com/YfmcXo3s9k — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

Δεν μπορούσε να λάβει απάντηση από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του Twitter για τον ενημερώσουν εάν είχε απολυθεί ή όχι

Τη Δευτέρα, ο κ. Thorleifsson είπε στο BBC ότι δεν μπορούσε να λάβει απάντηση από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του Twitter για τον ενημερώσουν εάν είχε απολυθεί ή όχι. «Η θεωρία μου είναι ότι έκαναν λάθος και τώρα ψάχνουν οτιδήποτε μπορούν να βρουν για να ανακαλύψουν «αιτία» και να αποφύγουν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις», είπε.

Ο κ. Thorleifsson, ο οποίος πούλησε την εταιρεία του Ueno στο Twitter το 2021, δεν ήθελε να πει πόσα έλαβε για την εταιρεία. Ωστόσο, υπάρχουν εικασίες ότι το Twitter θα έπρεπε να του καταβάλει ένα σημαντικό ποσό κατά την αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, όταν πούλησε την εταιρεία του στο Twitter, διαμόρφωσε τη συμφωνία σκόπιμα για να πληρώσει υψηλό φορολογικό συντελεστή στην ισλανδική κυβέρνηση. Πέρυσι, ψηφίστηκε πρόσωπο της χρονιάς στην Ισλανδία από τέσσερα μέσα ενημέρωσης.

It’s been a hard year in many ways. Many ups and downs.



But on a positive note I was awarded/voted Person of the Year by four of the main networks, programs and publications in Iceland.



Which to a shy and awkward kid feels a bit strange but also quite nice.



Happy new year! pic.twitter.com/1c9kytL4I9 — Halli (@iamharaldur) December 31, 2022

Με πληροφορίες από BBC NEWS

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.