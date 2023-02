Ο Ελον Μασκ ξανά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου σύμφωνα με το Bloomberg

Για λίγο καιρό… ξαπόστασε ο Ελον Μασκ και ξαναβρέθηκε στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη, σύμφωνα με τη ετήσια λίστα του Bloomberg.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter – που έγινε παγκοσμίως αντιπαθής για τις μαζικές απολύσεις στην πλατφόρμα – είναι ξανά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, με περιουσία περίπου 187,1 δισ. δολαρίων, χάρη κυρίως στο ράλι της μετοχή της Tesla.

Elon Musk is now the richest person in the world again, according to Bloomberg, after slipping to the No. 2 spot last year https://t.co/09i0zwvtOt pic.twitter.com/vEpCI70l2t