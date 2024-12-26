Τσουνάμι στην Ινδονησία: 20 χρόνια από την βιβλική καταστροφή

Σειρήνα ήχησε σήμερα στην Ινδονησία, καθώς επιζώντες και συγγενείς θυμάτων ξεκινούν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των περίπου 220.000 ανθρώπων που χάθηκαν όταν καταστροφικό τσουνάμι έπληξε χώρες του Ινδικού Ωκεανού, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

Ο σεισμός 9,1 βαθμών, στα ανοικτά των δυτικών ακτών του ινδονησιακού νησιού της Σουμάτρας στις 26 Δεκεμβρίου 2004., προκάλεσε πελώρια κύματα που σφυροκόπησαν την Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη κι άλλες εννιά χώρες που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό — αναφέρθηκαν θύματα ως ακόμη και στη Σομαλία.

Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από την καταστροφή

Στην ινδονησιακή πόλη Μπάντα Άτσεχ, μία επίσημη τελετή στο μεγάλο ισλαμικό τέμενος Μπαϊτουραχμάν ήταν η πρώτη σειράς εκδηλώσεων μνήμης στην Ασία. Η σειρήνα ήχησε, για τρία λεπτά, ακριβώς την ώρα που πολύ ισχυρός σεισμός προκάλεσε το βιβλικό τσουνάμι.

Άλλες τελετές, ιδίως επιμνημόσυνες δεήσεις, αναμένεται να αρχίσουν σ’ όλη την περιοχή, ενώ προγραμματίζονταν επίσης ολονυκτίες σε παραλίες, όπου έχασαν τη ζωή τους πολλοί ξένοι τουρίστες, που είχαν πάει να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα σε ηλιόλουστους προορισμούς.

Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα ήταν το βόρειο τμήμα της Σουμάτρας. Εκεί χάθηκαν οι ζωές 120.000 ανθρώπων, των περισσότερων από τους συνολικά 165.708 νεκρούς που θρήνησε η Ινδονησία.

Στην Ταϊλάνδη, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 5.000 άνθρωποι, τα μισά και πλέον θύματα ήταν ξένοι τουρίστες, ενώ άλλοι 3.000 άνθρωποι είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι.

Στη Σρι Λάνκα, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 35.000 άνθρωποι, συγγενείς θυμάτων αναμενόταν να επιβιβαστούν στο τρένο Ocean Queen Express και να κατευθυνθούν στην Περαλίγια, 90 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα της χώρας Κολόμπο, όπου τα κύματα κατάπιαν βαγόνια συρμού στοιχίζοντας στη ζωή σε κάπου 1.000 επιβαίνοντες.

