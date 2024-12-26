Παλαιστινιακό τηλεοπτικό δίκτυο —προσκείμενο στο κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ— ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων του, που σκοτώθηκαν κατ’ αυτό όταν έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον βαν στο οποίο επέβαιναν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε πυρήνα του ένοπλου παλαιστινιακού κινήματος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Κουντς Αλ Γιουμ (σ.σ. «Η Ιερουσαλήμ Σήμερα») ανέφερε μέσω X ότι θρηνεί «πέντε μάρτυρες δημοσιογράφους» του: τους «Φάντι Χασούνα, Ιμπραήμ αλ Σέιχ Αλί, Μοχάμεντ αλ Λάντα, Φάισαλ Αμπού αλ Κουμσάν και Αϊμάν αλ Τζάντι», οι οποίοι «σκοτώθηκαν σε σιωνιστική επίθεση με στόχο όχημα εξωτερικών μεταδόσεων» του δικτύου, που ήταν σταθμευμένο μπροστά σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης, οι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν μέσα στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Νουσέιρατ, ενώ «εκτελούσαν το δημοσιογραφικό και ανθρωπιστικό τους καθήκον».

Ο θάνατος των πέντε δημοσιογράφων αποτελεί —πρόσθεσε το δίκτυο— «έγκλημα που προστίθεται στη σειρά εγκλημάτων της (ισραηλινής) κατοχής εναντίον παλαιστινίων δημοσιογράφων».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως πύραυλος που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό αεροσκάφος χτύπησε απευθείας το βαν των δημοσιογράφων, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία και οι πέντε και να πάρει φωτιά το όχημα.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας εναντίον πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ παρόντα στα όρια της ζώνης της Νουσέιρατ».

Πρόσθεσε πως προτού εξαπολύσει το πλήγμα «έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», με τη χρήση «πυρομαχικών ακριβείας» και φροντίζοντας να υπάρχει «αεροπορική επιτήρηση».

Η ένωση συντακτών παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, ότι «ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν πέσει μάρτυρες στην Παλαιστίνη ξεπερνά τους 190», ενώ άλλοι «4.000 και πλέον δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί», χωρίς να λογαριάζεται «η καταστροφή κτιριακών εγκαταστάσεων, δημοσιογραφικού εξοπλισμού και σπιτιών δημοσιογράφων» αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζεται για 447η ημέρα.

Πέρα από τους πέντε δημοσιογράφους, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε σπίτι στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας, ανέφεραν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επισημαίνοντας πως ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός κι είναι πολύ πιθανό να γίνει βαρύτερος, καθώς υπάρχουν πολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

