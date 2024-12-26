Πτώμα βρέθηκε στην κοιλότητα όπου ανασύρονται οι τροχοί αεροσκάφους που εκτέλεσε πτήση της United Airlines μετά την προσγείωση στο νησί Μάουι του αρχιπελάγους της Χαβάης, γνωστοποίησε ο αερομεταφορέας την Τετάρτη.

Το πτώμα βρέθηκε σ’ έναν από τους τομείς όπου ανασύρεται το σύστημα προσγείωσης αφού το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 202, από το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, στις ΗΠΑ προς το αεροδρόμιο Καχουλούι έφθασε στον προορισμό προχθές Τρίτη το απόγευμα, εξήγησε η εταιρεία.

Δεν δόθηκε κανένα στοιχείο για το θύμα.

Ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο σημείο αυτό του αεροσκάφους είναι «από το εξωτερικό» του· ως αυτό το στάδιο «δεν είναι σαφές» πώς ακριβώς μπόρεσε να κρυφτεί άνθρωπος στην κοιλότητα αυτή, σημείωσε η United.

Officials in Hawaii are investigating the mysterious discovery of a dead body found in the wheel well of a United Airlines plane, which flew from Chicago to Maui on Christmas Eve. pic.twitter.com/6nLLwjY53D — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 25, 2024

Ο αερομεταφορέας διαβεβαίωσε πως συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα που διενεργούν.

Όποιος προσπαθεί να ταξιδέψει λαθραία μέσα σε κοιλότητες ή τμήματα αεροσκαφών όπου δεν υπάρχει συμπίεση, ιδίως σε χώρους ανάσυρσης των τροχών ή μεταφοράς φορτίου, διατρέχει τεράστιο κίνδυνο. Οι θερμοκρασίες κατά την πτήση κυμαίνονται από τους –50 ως τους –60° Κελσίου, ενώ το οξυγόνο σε μεγάλα ύψη είναι λιγοστό.

Αν και οι περισσότεροι από όσους το τολμούν χάνουν τη ζωή τους, κάποιοι έχουν βγει ζωντανοί από τη φοβερή δοκιμασία.

Άνδρας βρέθηκε ζωντανός στην κοιλότητα ανάσυρσης του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους του εθνικού αερομεταφορέα της Αλγερίας στο Παρίσι πέρυσι.

Και τον Ιανουάριο του 2022, λαθρεπιβάτης εντοπίστηκε ζωντανός στο πρόσθιο διαμέρισμα ανάσυρσης του συστήματος προσγείωσης εμπορευματικού αεροσκάφους της Cargolux αφού προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ ολοκληρώνοντας πτήση από κράτος της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

