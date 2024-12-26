Λογαριασμός
Χαβάη: Εντοπίστηκε πτώμα στην κοιλότητα ανάσυρσης των τροχών αεροσκάφους της United (Βίντεο)

Άγνωστο πώς βρέθηκε εκεί άνθρωπος - Σε εξέλιξη οι έρευνες - Η πτήση ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, στις ΗΠΑ με προορισμό τη Χαβάη

United Airlines

Πτώμα βρέθηκε στην κοιλότητα όπου ανασύρονται οι τροχοί αεροσκάφους που εκτέλεσε πτήση της United Airlines μετά την προσγείωση στο νησί Μάουι του αρχιπελάγους της Χαβάης, γνωστοποίησε ο αερομεταφορέας την Τετάρτη.

Το πτώμα βρέθηκε σ’ έναν από τους τομείς όπου ανασύρεται το σύστημα προσγείωσης αφού το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 202, από το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, στις ΗΠΑ προς το αεροδρόμιο Καχουλούι έφθασε στον προορισμό προχθές Τρίτη το απόγευμα, εξήγησε η εταιρεία.

Δεν δόθηκε κανένα στοιχείο για το θύμα.

Ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο σημείο αυτό του αεροσκάφους είναι «από το εξωτερικό» του· ως αυτό το στάδιο «δεν είναι σαφές» πώς ακριβώς μπόρεσε να κρυφτεί άνθρωπος στην κοιλότητα αυτή, σημείωσε η United.

Ο αερομεταφορέας διαβεβαίωσε πως συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνα που διενεργούν. 

Όποιος προσπαθεί να ταξιδέψει λαθραία μέσα σε κοιλότητες ή τμήματα αεροσκαφών όπου δεν υπάρχει συμπίεση, ιδίως σε χώρους ανάσυρσης των τροχών ή μεταφοράς φορτίου, διατρέχει τεράστιο κίνδυνο. Οι θερμοκρασίες κατά την πτήση κυμαίνονται από τους –50 ως τους –60° Κελσίου, ενώ το οξυγόνο σε μεγάλα ύψη είναι λιγοστό.

Αν και οι περισσότεροι από όσους το τολμούν χάνουν τη ζωή τους, κάποιοι έχουν βγει ζωντανοί από τη φοβερή δοκιμασία.

Άνδρας βρέθηκε ζωντανός στην κοιλότητα ανάσυρσης του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους του εθνικού αερομεταφορέα της Αλγερίας στο Παρίσι πέρυσι.

Και τον Ιανουάριο του 2022, λαθρεπιβάτης εντοπίστηκε ζωντανός στο πρόσθιο διαμέρισμα ανάσυρσης του συστήματος προσγείωσης εμπορευματικού αεροσκάφους της Cargolux αφού προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ ολοκληρώνοντας πτήση από κράτος της Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

