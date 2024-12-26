Η Japan Airlines ανακοίνωσε πως αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της και ξανάρχισαν οι πωλήσεις εισιτηρίων για πτήσεις που εκτελούνται αυθημερόν, μετά την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε προβλήματα, ιδίως στη διαχείριση αποσκευών και στις πωλήσεις, καθυστερώντας κάποιες πτήσεις εσωτερικού και διεθνή δρομολόγια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίθεση άρχισε στις 07:24 (τοπική ώρα· 00:24 ώρα Ελλάδας) κι έπληξε εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα πληροφορικής. Το προσωπικό της χρειάστηκε να απενεργοποιήσει router που προκαλούσε προβλήματα στο δίκτυό της, ενώ αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει προσωρινά τις πωλήσεις εισιτηρίων για σημερινές πτήσεις της.

Δεν διέρρευσαν στοιχεία κανενός πελάτη της και δεν διαπιστώθηκε μόλυνση των συστημάτων της από ιούς, καθησύχασε πάντως η JAL.

Η ANA Holdings, ο μεγαλύτερος ιαπωνικός αερομεταφορέας, ανακοίνωσε από την πλευρά του πως δεν διαπίστωσε κάποια επίθεση σε δικά της συστήματα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως δεχτήκαμε κυβερνοεπίθεση και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση», δήλωνε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του δεύτερου μεγαλύτερου αερομεταφορέα της Ιαπωνίας.

Προβλήματα στο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αποσκευών της εταιρείας καθυστέρησαν πάνω από δέκα πτήσεις σε διάφορα ιαπωνικά αεροδρόμια, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χωρίς πάντως να ενσκήψει μείζον πρόβλημα.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, τουλάχιστον 14 πτήσεις εσωτερικού καθυστέρησαν ως και μια ώρα, ενώ επηρεάστηκαν επίσης κάποιες διεθνείς πτήσεις.

Η κυβερνοεπίθεση στην JAL προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων ενεργειών που είχαν στο στόχαστρο δημόσιους φορείς ή μεγάλες εταιρείες της ασιατικής χώρας.

Στα τέλη του 2023, η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (JAXA) ανακοίνωνε πως υπέστη κυβερνοεπίθεση.

Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, το λιμάνι της Ναγόγια (κεντρικά), το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους από την άποψη της κίνησης, παρέλυε εξαιτίας επίθεσης με λυτρισμικό, αποδοθείσας στη ρωσοφοβική ομάδα κυβερνοπειρατών LockBit.

Η ιαπωνική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας (NISC) επίσης υπέστη παρείσφρηση από χάκερ στα συστήματά της για περίοδο που πιθανόν έφθανε ακόμη και τους εννιά μήνες, κατά ιαπωνικά ΜΜΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, η Toyota, είχε αναγκαστεί να αναστείλει όλη την παραγωγή της στη χώρα για μια μέρα, εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης σε προμηθευτή της.

Πιο πρόσφατα, ο δημοφιλής ιαπωνικός ιστότοπος βιντεοπαιχνιδιών Niconico αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις υπηρεσίες του, τον Ιούλιο, εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με την εταιρεία που τον διαχειρίζεται.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η American Airlines καθήλωσε στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη της για περίπου μια ώρα, προκαλώντας αναστάτωση στα ταξίδια χιλιάδων ανθρώπων παραμονή Χριστουγέννων, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο υλικό του δικτύου της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.