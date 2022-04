Η κατοχή της περιοχής του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία από τον ρωσικό στρατό από τις 24 Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου, ήταν «πολύ, πολύ επικίνδυνη», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε επίσης σήμερα για τον κίνδυνο μιας νέας πυρηνικής καταστροφής στην Ουκρανία λόγω της ρωσικής επίθεσης και ζήτησε από τη Μόσχα να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια κατά των ουκρανικών εγκαταστάσεων.

«Η κατάσταση ήταν εντελώς ανώμαλη και πολύ, πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους σε μια επίσκεψη στο Τσερνόμπιλ ακριβώς 36 χρόνια μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην Ιστορία, το 1986.

Ο επικεφαλής της IAEA εκτίμησε πως το επίπεδο της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι «κανονικό». «Το επίπεδο της ραδιενέργειας είναι, θα έλεγα, κανονικό», δήλωσε ο Γκρόσι στους δημοσιογράφους επί τόπου.

Νωρίτερα ωστόσο, δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση λόγω λανθασμένης μετάφρασης και απόδοσης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στις δηλώσεις του Ραφαέλ Γκρόσι.

CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j