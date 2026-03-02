Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, σε τοποθέτησή με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, διαφώνησε ξεκάθαρα με την πρακτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ:

«Το καθεστώς μιας χώρας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για επίθεση σε αυτήν τη χώρα. Διάφορα κράτη έχουν δείξει πώς η αλλαγή καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες. Η ενεργοποίηση ενός πολεμικού μηχανισμού, που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν εξαιρετικά λανθασμένη. Πρόσφατα, ειπώθηκε ότι έχει αναδυθεί η αναζήτηση μιας νέας παγκόσμιας τάξης, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Τώρα φαίνεται ότι μια τέτοια τάξη θα πάψει να υπάρχει.

Οι παρεμβάσεις με το πρόσχημα της ασφάλειας του Ισραήλ έχουν οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής. Η δολοφονία ηγετών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, με τη χρήση μεθόδων χαρακτηριστικών του Ισραήλ, είναι παράνομη από κάθε άποψη και αποτελεί μια προσέγγιση που υπονομεύει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που καυχιέται ανοιχτά για τη δολοφονία ηγετών άλλων χωρών. Υπάρχουν πολλές χώρες χωρίς ένα σωστό καθεστώς. Δεν είναι σωστό να υποστηρίζουμε ότι κάθε χώρα στον κόσμο θα έπρεπε να έχει το ίδιο καθεστώς. Όπου έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, αυτές οι χώρες έχουν γίνει ασταθείς», συμπλήρωσε.



